¿Qué es la salmonela y cómo prevenirla?

1 de 20 | Fotos: Los peores brotes de enfermedades alimentarias. Pepino – El número de infecciones por salmonela relacionadas con los pepinos sigue aumentando. Cuatro personas murieron en el brote de 2021, según los Centros de Control de Enfermedades, que han informado de más de 800 casos. Mira en esta galería los alimentos que más se asocian con enfermedades alimentarias. → 2 de 20 | Atún – La salmonela en un producto de atún amarillo crudo congelado, conocido como Nakaochi Scrape, enfermó a 425 personas y hospitalizó a 55 en la primavera y el verano de 2012. El sushi elaborado con atún crudo congelado está relacionado con 62 casos de salmonela este año. Estos son algunos de los mayores brotes de enfermedades alimentarias desde 2001. 3 de 20 | Carne de res – Un equipo de Consumer Reports buscó cinco tipos de bacterias que se han encontrado en la carne de vacuno, incluida la E. coli O157, una cepa que causa diarrea con sangre y dolor abdominal y que se ha relacionado con el mayor número de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos a partir de la carne de vacuno. La mayoría de los paquetes de carne de vacuno picada en el supermercado contienen al menos un tipo de bacteria que podría enfermar, según su encuesta. 4 de 20 | Cilantro – La Administración de Alimentos y Medicamentos ha emitido una prohibición sobre algunos cilantros importados de México después de una investigación para determinar la causa de cientos de enfermedades intestinales reportadas en Estados Unidos que se remontan a 2012. Las personas infectadas con el parásito Cyclospora cayetanensis experimentaron diarrea acuosa, náuseas, hinchazón y calambres. 5 de 20 | Leche no pasteurizada – Puede contener gérmenes como E. coli, Salmonella y Campylobacter. 6 de 20 | Pollo – En 2013, el pollo de Foster Farms infectó a 634 personas en 29 estados con una cepa de Salmonella multirresistente, según los CDC. De los 634 casos, el 38% implicó hospitalización. 7 de 20 | Bayas congeladas – Un brote de hepatitis A se atribuyó a las bayas congeladas de Townsend Farms Organic Antioxidant Blend en septiembre de 2013. Se registraron un total de 162 casos y 71 personas fueron hospitalizadas, según los CDC. Los casos de hepatitis grave pueden causar daños en el hígado. Las semillas de granada de la mezcla procedían de una empresa de Turquía, que fue la fuente de contaminación. 8 de 20 | Cantalupo o melón – Los cantalupos contaminados con salmonela infectaron a más de 260 personas en 24 estados en octubre de 2012. Tres personas en Kentucky murieron y 94 fueron hospitalizadas. Los investigadores determinaron que Chamberlain Farms Produce Inc. de Owensville, Indiana, fue la fuente de este brote. 9 de 20 | Queso ricotta – En 2012 se registraron 22 casos de infección por Listeria monocytogenes a causa del queso ricotta salata de la marca Frescolina Marte, pero el 90% de esas personas fueron hospitalizadas y cuatro murieron, según los CDC. 10 de 20 | Cantalupo – En septiembre de 2011, la listeria en los melones dejó 30 personas muertas en lo que fue el brote más mortífero de Estados Unidos de una enfermedad transmitida por alimentos desde que los CDC comenzaron a llevar un registro de los casos de listeria en 1973, según la agencia. 11 de 20 | Pavo picado – Entre febrero y agosto de 2011, Cargill Meat Solutions Corp. retiró más de 36 millones de libras de pavo picado después de que las pruebas revelaran una cepa de salmonela. El brote mató a una persona y enfermó a más de 130. 12 de 20 | Huevos – En el verano de 2010, más de 1.900 personas enfermaron por la salmonela encontrada en los huevos producidos por Hillandale Farms de Iowa, que retiró voluntariamente cerca de medio billón de huevos en todo el país. 13 de 20 | Apio – Las autoridades cerraron una planta de procesamiento en Texas en octubre de 2010 después de que cuatro muertes estuvieran relacionadas con apio infectado con listeria producido en el lugar. El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas ordenó a SanGar Fresh Cut Produce que retirara todos los productos enviados desde su planta de San Antonio. 14 de 20 | Pimientos – Entre abril y agosto de 2008, 1.442 personas de 43 estados se infectaron con salmonela procedente de pimientos jalapeños y serranos cultivados en México. Al menos 300 personas fueron hospitalizadas, y la infección puede haber contribuido a dos muertes, según los CDC. Las tiendas Walmart de cuatro estados retiraron los frascos de pimientos serranos como resultado. 15 de 20 | Mantequilla de cacahuete – Nueve personas murieron a causa de una mantequilla de cacahuete infectada con salmonela entre septiembre de 2008 y abril de 2009. Peanut Corp. of America había vendido la mantequilla de cacahuete contaminada a granel a King Nut, que retiró sus productos. Más de 700 personas resultaron infectadas y 166 fueron hospitalizadas. 16 de 20 | Espinacas – En el verano de 2006, más de 200 personas se infectaron con E. coli por espinacas cultivadas en un solo campo de California. Los investigadores rastrearon las espinacas preenvasadas hasta Natural Selection Foods y las espinacas baby vendidas bajo la marca Dole. Cinco muertes se relacionaron con el brote. 17 de 20 | Tomates – Durante 2005 y 2006, cuatro grandes brotes de infecciones por salmonela afectaron a 21 estados de Estados Unidos. Se descubrió que la causa eran los tomates contaminados que se servían en los restaurantes. Los investigadores relacionaron los productos con campos de Florida, Ohio y Virginia. 18 de 20 | Tomates Roma – Los tomates Roma precortados comprados en los mostradores de las gasolineras Sheetz infectaron a más de 400 personas en el verano de 2004. Ese verano también se produjeron otros dos brotes de menor envergadura en Estados Unidos y Canadá, que se relacionaron con una empresa de envasado de tomates en Florida. 19 de 20 | Carnes frías – El pavo en lonchas infectado por Listeria mató a ocho personas e infectó a otras 46 en 2002. Tres mujeres embarazadas tuvieron muertes fetales. Dos plantas procesadoras retiraron 30 millones de libras de carne tras el brote. 20 de 20 | Cantalupo – En 2001, la salmonela que contaminó la fruta mató a dos personas, hospitalizó a nueve e infectó a 50 en un brote que comenzó en México.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.