Mueren 220 flamencos en Argentina por un brote de gripe aviar

“Lo que me preocupa es que está presente en muchas aves, que las aves siguen transportándolo claramente y que no va a desaparecer… y a medida que se acumulan estas mortalidades, el impacto en las poblaciones, y potencialmente incluso en especies (enteras), es realmente grande”, afirmó Harvey. “La verdadera magnitud de la pérdida aquí, no creo que se entienda bien y no se ha documentado, porque es algo realmente difícil de hacer”.

