Starbucks lanza su nueva línea de café frío que podrás encontrar en supermercados y tiendas

(CNN Business) — Starbucks quiere que compres más de su café en el supermercado. Por eso, ahora ofrece un producto más a la moda que los frappucinos embotellados de hace años.

La nueva línea de la compañía se llama Cold & Crafted y está disponible desde este miércoles a nivel nacional en EE.UU. en tiendas minoristas y supermercados. Además se lanza con tres sabores: Coffee Sweetened Black (café negro endulzado), Coffee with a Splash of Milk & Vanilla (café son un toque de leche y vainilla) y Coffee with a Splash of Milk & Mocha (café son un toque de leche y mocha). Cada botella, que cuesta menos de US$ 3, tiene de 50 a 90 calorías y de 10 a 15 gramos de azúcar.

Cold & Crafted se diseñó con una idea central en mente: la mayoría de los hogares no han probado el café listo para consumir de Starbucks, según descubrió la compañía.

«Cuando observamos… la proporción de consumidores que compran otras bebidas frente a quienes adquieren café listo para consumir, ciertamente deja mucho para pensar: ¿Qué otras necesidades no se satisfacen dentro de la categoría actualmente?», dijo Rebekah Lyle, vicepresidenta de desarrollo de canales de América del Norte en Starbucks. La empresa descubrió que algunas personas pueden pasar por alto el café en botella porque piensan que las opciones disponibles tienen demasiado azúcar o calorías.

La línea Cold & Crafted de Starbucks se diseñó para personas que han evitado el café listo para consumir.

Starbucks es líder en el mercado del café listo para consumir, que incluye la bebida en lata y en botella que se vende en las tiendas. El sector ha ido creciendo en los últimos años. Especialmente, a medida que más personas toman café en casa por la pandemia.

Las tiendas Starbucks son el negocio principal de la compañía. Sin embargo, la empresa ha estado durante décadas en el sector de bebidas listas para consumir con su socio PepsiCo. El año pasado, las ventas de productos de café ya preparados de Starbucks, que formaban parte de la asociación, crecieron un 14%.

Pero el panorama se ha vuelto más competitivo.

Chobani lanzó una línea de cafés refrigerados listos para beber en enero. Dunkin’ vende su café helado con leche. Marcas más pequeñas queridas por los clientes como La Colombe tienen sus propias ofertas. Y otros compiten por clientes con su propio giro en el café listo para consumir. Por ejemplo, Kitu Super Coffee está optimizado para una dieta cetogénica y Java Monster es una mezcla de café/bebida energética.

Starbucks todavía tiene la mayor parte del mercado de café preparado para el consumo, pero su control puede estar empezando a disminuir. Según Euromonitor International, Starbucks tenía el 61% de este mercado en 2020, frente al 63% en 2019.

A medida que la competencia continúa aumentando, Starbucks confía en que su experiencia continuará siendo el sello distintivo.

«Una de las cosas que ubica a Starbucks en una posición realmente única frente a nuestra competencia es que tenemos nuestras tiendas de café para poder obtener información», dijo Lyle. «Entonces, al ver lo que funciona dentro de nuestras tiendas, ¿cómo damos vida a esa innovación de la manera correcta en el segmento de bebidas listas para consumir?», añadió.

La empresa lanzó un café frío nitro listo para beber al por menor el año pasado luego del éxito de la bebida en las tiendas, explicó Lyle. El miércoles, Starbucks también expandió su línea de café frío nitro enlatado para incluir una opción de crema dulce de cacao oscuro. También lanzó una versión lista para beber de su cerveza fría de crema dulce de vainilla.