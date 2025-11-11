Viajes caóticos por cierre del gobierno

SANTA BARBARA, Calif. - En el inicio de la temporada de vacaciones, los viajeros esperan que sus vuelos salgan a tiempo. Pero durante el cierre del gobierno, muchos han sido retrasados o redirigidos.

Jim Wacker, viajero, “Me volví a reservar, ya tenía un vuelo desordenado. Me redirigieron desde Seattle en lugar de Phoenix, y ahora vamos a JFK en lugar de Newark, y mi auto está en Newark. No llegaré hasta mañana por la mañana.”

El fin de semana, los retrasos y cancelaciones a nivel nacional fueron altísimos. Solo el sábado, casi 1,500 vuelos fueron cancelados y más de 5,000 se retrasaron.

Los números de tres aerolíneas mostraron cancelaciones en toda la línea, más de lo esperado. Incluso en aeropuertos pequeños, algunos viajeros tuvieron suerte de evitar retrasos.

Kimberly King, viajera, “Dos de los cinco vuelos se cancelaron, así que tuvimos suerte.”

Madeline McFeely, viajera, “Recibí un aviso de Southwest de que saldría a tiempo.”

Kimberly King, viajera, “Me da tristeza regresar a casa… pero no me importaría un retraso.”