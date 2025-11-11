Noticias de la Costa Central 11-11-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Mujer roba una minivan en Thousand Oaks y llega hasta México sin ser detenida

Una mujer acusada de robar una minivan en Thousand Oaks llevó a la policía en una persecución que terminó en México, sin ser detenida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura informó que la camioneta fue robada alrededor de las 10:30 de la mañana del lunes.

La conductora cruzó por cuatro condados sin que lograran detenerla.

Incluso una tira poncha llantas cerca de Camp Pendleton no logró detenerla.

La Patrulla de Caminos de California puso fin a la persecución alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando la mujer cruzó la frontera hacia México.

Aún no está claro si las autoridades buscarán su extradición.

Cal Poly abre inscripciones para nuevos programas en Allan Hancock

Ya están abiertas las solicitudes para los programas de licenciatura de Cal Poly, que se imparten en el campus de Allan Hancock en Santa María.

Administración de Empresas es el programa más reciente.

El año pasado se lanzó la Licenciatura en Sociología, que se suma al programa de Enfermería en colaboración con Channel Islands.

Ya se están aceptando solicitudes para estos programas y para la Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas.