Desfile del Solsticio de Verano en Santa Bárbara tendrá como tema “Ola”

Published 12:57 pm

SANTA BARBARA, Calif. - El desfile de la Celebración del Solsticio de Verano del próximo año en Santa Bárbara ya tiene tema.

El público envió más de 100 ideas, y el tema elegido fue “Ola”.

El comité organizador dice que el significado de “ola” depende de tu imaginación e interpretación, puede ser una ola de sonido, una ola del mar o una ola de cambio.

El comité también hizo un llamado a los artistas locales: el concurso para el cartel oficial abrirá a comienzos de 2026.

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

