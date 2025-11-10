Cálido comienzo de la semana laboral, con seguimiento de la lluvia en el pronóstico

El flujo de vientos desde el mar en la superficie también mantiene las condiciones secas para la Costa Central.

El lunes se sentirá muy parecido al verano, ya que las temperaturas subirán y estarán muy por encima del promedio estacional. Las temperaturas del lunes estarán entre los 70, 80 y 90 grados. Si bien las condiciones no serán muy calurosas, es imprescindible mantenerse hidratado con el clima cálido y seco.

La niebla matinal volverá a las costas debido a una inversión superficial, que es cuando una capa de aire cálido atrapa aire más frío cerca de la superficie, invirtiendo la condición atmosférica normal donde la temperatura disminuye con la altura. Por la tarde, prevalecerán cielos mayormente despejados, lo que se sumará a las condiciones brillantes y cálidas.

El tema principal de discusión es una gran tendencia de enfriamiento que cambiará rápidamente las temperaturas y las condiciones de la Costa Central. Este sería un buen momento para tomar vitaminas y asegurarse de escuchar a su cuerpo, ya que pasamos de un clima cálido y seco a uno frío y húmedo en muy poco tiempo.

La alta presión se debilita el martes, permitiendo que un potente sistema de baja presión se mueva y estamos rastreando altas probabilidades de lluvia. Las temperaturas bajarán alrededor de 5 a 15 grados del martes al miércoles.

Hasta ahora, los modelos muestran que la lluvia comenzará a llegar el miércoles por la noche y el jueves será el día con impactos moderados de lluvia. La Costa Central se sitúa en un 90% de probabilidad de lluvia para el jueves. Para el viernes, el sistema comenzará a salir de la región, pero dejará a su paso chubascos dispersos y temperaturas frías.