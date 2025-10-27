Nuevas guías de RCP buscan salvar más vidas en emergencias

Desde atender un paro cardíaco hasta ayudar a alguien que se asfixia o sufre una sobredosis, las guías de reanimación cardiopulmonar (RCP) de la American Heart Association tienen como objetivo salvar vidas en situaciones de emergencia.

Esta semana, la organización actualizó sus recomendaciones para reflejar los avances más recientes en la atención de emergencias médicas.

“La mejor información actualizada es necesaria para asegurarnos de que salvemos cada vida”, explicó el doctor Ashish Panchal, médico de emergencias del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio y uno de los autores de la actualización.

Entre los principales cambios se incluyen nuevas indicaciones para casos de asfixia en adultos y niños conscientes. Ahora se recomienda aplicar cinco palmadas en la espalda, seguidas de cinco presiones abdominales, hasta que el objeto sea expulsado o la persona pierda el conocimiento.

En el caso de los bebés, el doctor Panchal detalló que se deben realizar cinco palmadas en la espalda y cinco presiones en el pecho para ayudar a liberar el objeto y permitir que el infante vuelva a respirar.

Cada año, alrededor de 350 mil personas sufren un paro cardíaco fuera de un hospital en Estados Unidos. Los expertos señalan que actuar de manera rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Las nuevas guías también destacan la importancia de enseñar RCP a niños desde los 12 años y promover más entrenamientos comunitarios.

“Si una persona colapsa sin motivo aparente, llame al 911 y presione fuerte y rápido”, señaló Panchal. “Aunque no sepa lo que hace, el operador lo guiará paso a paso para ayudar a salvar una vida”.

Para más información sobre las nuevas directrices o cómo capacitarse en RCP, puede visitar heart.org.