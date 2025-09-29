Noticias de La Costa Central

COSTA CENTRAL, Calif. -

TRIBUTO A BRIAN WILSON LLENA EL GRANADA THEATER



Este fin de semana, un tributo a Brian Wilson y las canciones de los Beach Boys llenó el Granada Theater.

La familia del fallecido Brian Wilson, incluyendo a sus seis nietos, subió al escenario y compartió con el público lo mucho que significaba el evento para ellos.

El espectáculo también benefició a dos organizaciones locales, Surfrider Foundation y Adams Angels. Durante la noche participaron los bailarines de La Bohème y se realizó una subasta silenciosa con artículos de rock and roll.

MONTECITO UNION LLEGA A ACUERDO POR CASOS DE ABUSO SEXUAL



La escuela Montecito Union llegó a un acuerdo relacionado con casos de presunto abuso sexual cometidos por un ex empleado en los años 70.

La junta escolar anunció un pago de 7.5 millones de dólares, aclarando que esto no constituye una admisión de culpa.

Según explicaron, el acuerdo busca proteger el programa educativo de la escuela y mantener el enfoque en los estudiantes.