Santa María celebra el Día de la Esperanza con recaudación récord

SANTA MARIA, Calif. - El Día de la Esperanza se celebró el 27 de agosto con la participación de cientos de voluntarios que vendieron periódicos del Santa Maria Times a un dólar cada uno en distintos puntos de la ciudad.

La jornada, organizada a finales del verano cada año, busca recaudar fondos para los centros oncológicos Mission Hope, que brindan atención y apoyo a pacientes con cáncer en la región.

“Es un evento increíble. Vemos de primera mano el bien que hace a nuestros pacientes. No hay una comunidad como la de Santa María, donde tanta gente apoye a nuestros pacientes y a nuestro centro”, expresó la Dra. April Kennedy, del Centro Oncológico Mission Hope.

Sue Andersen, presidenta y directora ejecutiva de Dignity Health, también resaltó el espíritu de unidad:

“Para mí, es mi evento favorito porque es toda la comunidad la que sale y da un dólar a la vez para apoyarnos”.

Este año, el monto total alcanzó los 473 mil dólares, lo que representa 64 mil dólares más que el año anterior. La cifra fue anunciada frente a Mission Hope y celebrada con aplausos por los presentes.

“Gran parte de lo que hacemos no podría hacerse sin las donaciones del Día de la Esperanza, que son posibles gracias a la maravillosa gente de esta comunidad”, añadió la Dra. Kennedy.

Durante el evento también se entregaron premios a los equipos que alcanzaron los niveles más altos de contribución.

Greg Cottrell, de Rugged Radios, subrayó el compromiso empresarial:

“Cada año se trata de hacer más, porque ellos están haciendo más por nuestra comunidad. Así que tenemos que hacer más para apoyarlos”.

Las contribuciones a los centros Mission Hope pueden realizarse en cualquier momento a través del sitio web de la Fundación del Centro Médico Regional Marian.