Tribu Agua Caliente donó $250 mil a 5 organizaciones no lucrativas
Lina Robles
La tribu Agua Caliente donó $250 mil dolares a cinco organizaciones no lucrativas del Valle de Coachella durante su quinceavo torneo anual de caridades.
Los beneficiados son:
La Fundación contra el Cancel Infantil
La Coachella Valley Rescue Mission de Indio
Le Senior Center Mizell de Palm Springs
El Centro Infantil Barbara Sinatra de Rancho MIrage
El Santuario de Loros de Thousand Palms
El objetivo es que dichas organizaciones continúen su misión de ayudar a otros.