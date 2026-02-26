Skip to Content
Tribu Agua Caliente donó $250 mil a 5 organizaciones no lucrativas

Published 11:14 am

Lina Robles

La tribu Agua Caliente donó $250 mil dolares a cinco organizaciones no lucrativas del Valle de Coachella durante su quinceavo torneo anual de caridades.

Los beneficiados son:

La Fundación contra el Cancel Infantil

La Coachella Valley Rescue Mission de Indio

Le Senior Center Mizell de Palm Springs

El Centro Infantil Barbara Sinatra de Rancho MIrage

El Santuario de Loros de Thousand Palms

El objetivo es que dichas organizaciones continúen su misión de ayudar a otros.

