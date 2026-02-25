Skip to Content
Noticias Regionales

La policía de Indio reveló los resultados del retén de sobriedad que realizaron el lunes pasado

KYMA
Jesus Reyes
KYMA
By
Published 11:14 am

Lina Robles

La policía de Indio dio a conocer los resultados del retén de sobriedad que realizaron el lunes pasado de 6 de la tarde a 12 de la medianoche en el área de la Indio Blvd y la calle Oasis, una persona fue detenida por conducir ebria, dos por tener orden de arresto pendientes y 26 fueron infraccionados por diferentes violaciones de tráfico.

El área donde se realizó el retén fue seleccionada porque en el lugar han ocurrido varios accidentes provocados por conductores irresponsables.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.