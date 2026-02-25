En las montañas cercanas a The Living Desert se accidentó una excursionista

Lina Robles

Ayer a la 1:20 de la tarde en Palm Desert las autoridades recibieron una llamada que reportaba que una anciana que excursionaba en las montañas cerca de la Avenida Portola y de The Living Desert se había accidentado y resultó con heridas leves, debido al difícil acceso al área, fue necesario el apoyo de un helicóptero para que los rescatistas la trasladaran a una zona donde la esperaba una ambulancia en la que la llevaron al hospital.