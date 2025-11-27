Servicios para Animales del Condado de Riverside se prepara para el evento de adopción gratuita “Sábado Negro”

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Servicios para Animales del Condado de Riverside se prepara para uno de sus eventos de adopción más importantes del año, el Sábado Negro, que ofrece adopciones gratuitas a todas las familias.

Todas las adopciones incluyen vacunas según la edad, esterilización y castración, microchip y grabado de placa de identificación.

Esto ocurre mientras el condado continúa enfrentando una crisis de hacinamiento con un exceso de capacidad del 200% para perros.

En 2024, se adoptaron más de 80 animales durante el Sábado Negro y más de 100 en 2023.

Mientras el condado trabaja para alcanzar una tasa de liberación de animales vivos del 90%, las autoridades afirman que cada esfuerzo para salvar vidas cuenta y que muchos han mostrado progreso.

“Acabo de revisar algunos datos: solo en el mes de octubre y en todo el departamento, pudimos sacar a más de 400 animales simplemente cambiando el horario del refugio, con un resultado más positivo que en los meses anteriores”, dijo Kimberly Youngberg, subdirectora de RCDAS.

Telemundo 15 registró una mejora constante desde mayo de 2025 hasta noviembre, con tasas de liberación de animales vivos que aumentaron del 75 % al 80 % en lo que va de mes.

Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer en refugios más rurales como San Jacinto Animal Campus y Blythe, donde se realizan la mayoría de las eutanasias.

El acogimiento familiar, una iniciativa clave para liberar espacio en las perreras, también mejoró de 1761 mascotas en mayo a más de 4078 en noviembre.

Youngberg afirma que, si bien aún luchan por alcanzar la tasa diaria de liberación de animales vivos del 90 %, confía en que la mejora continuará.

“Todo es impredecible con lo que llega a la puerta en cualquier momento, día tras día, y como saben, lo único que podemos hacer es asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para tener todas las posibilidades de alcanzar ese objetivo del 90 %”, afirmó.

El Sábado Negro comienza en todos los refugios de animales del condado de Riverside desde las 10 a. m. hasta las 4 p. m. del sábado.