Noticias Regionales

Seis personas se encuentran desalojadas tras incendio en una casa móvil en Palm Srpings 

Published 5:14 pm

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Seis personas se encuentran desalojadas de su hogar tras el incendio ocurrido en una casa móvil el martes por la mañana cerca de la zona de Windy Cove, al norte de Palm Springs.

El incendio se reportó alrededor de las 11:55 a. m. en Bonanza Road.

Según CAL FIRE, la primera unidad que llegó reportó una casa móvil de doble ancho con humo saliendo de la estructura.

El incendio fue extinguido rápidamente.

No se dispuso de detalles sobre el posible origen del incendio. Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15. 

Telemundo 15 Palm Springs

