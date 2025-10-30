Steve Sanchez, concejal de La Quinta, anuncia su candidatura al puesto de Supervisor del Distrito 4

Luis Medina

LA QUINTA, Calif. (KUNA) — El concejal de La Quinta, Steve Sanchez, se postula para el puesto de Supervisor del Distrito Cuatro del Condado de Riverside.

Sanchez anunció su candidatura en una entrevista con Athena Jreij, de nuestra estación hermana News Channel 3, donde reveló que planea desbancar al Supervisor V. Manuel Pérez, quien fue elegido en 2018.

El Distrito 4 es el más grande del Condado de Riverside, abarcando los dos tercios orientales del condado. El distrito se extiende desde Blythe hasta Palm Springs y llega hasta la comunidad montañosa de Idyllwild.

En su primera entrevista de campaña, Sanchez afirmó que priorizará la infraestructura, la seguridad laboral y la energía. También busca erradicar la corrupción en el gobierno local.

“He decidido presentarme como candidato a Supervisor del Condado de Riverside por el Cuarto Distrito, que abarca el Valle de Coachella hasta Blythe. Mi misión aquí es con los residentes del Valle de Coachella y Blythe, estar a su lado y ser su voz. Francamente, creo que la gente quiere más integridad y transparencia en el gobierno. Quieren personas en las que puedan confiar”, declaró Sánchez.