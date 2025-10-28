Skip to Content
Noticias Regionales

Caso del bebé Emmanuel: Audiencia judicial de la madre aplazada al 21 de enero

Published 11:14 pm

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) La madre de Emmanuel Haro, de siete meses, compareció el martes ante el tribunal para una audiencia de conciliación por delito grave, que se aplazó al 21 de enero.

nuestra estacion hermana KESQ News Channel 3 estuvo presente en la sala mientras Rebecca Haro comparecía brevemente ante el juez. El retraso se produce poco más de una semana después de que el padre del niño, Jake Haro, se declarara culpable de asesinato en segundo grado en relación con la muerte de Emmanuel. Su sentencia está prevista para el 3 de noviembre.

Los investigadores no han revelado cómo murió Emmanuel ni han localizado su cuerpo. El bebé de siete meses ha estado desaparecido desde agosto.

Ambos padres fueron arrestados el 22 de agosto tras semanas de búsquedas.

La fiscalía afirma que la investigación continúa activa mientras el caso avanza en el Tribunal Superior del Condado de Riverside.

Telemundo 15 continuará dando seguimiento a este caso y proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de nueva información.

Telemundo 15 Palm Springs

