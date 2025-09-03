Los restaurantes de El Paseo podrían ver cambios en las reglas para los patios en la calle en 2026

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – El Ayuntamiento de Palm Desert ha estado debatiendo el futuro de las terrazas a lo largo de El Paseo, instalaciones que los restaurantes añadieron durante la pandemia de COVID-19. Ahora, el ayuntamiento se ha negado a adoptar cambios en las normas para las terrazas al aire libre, ya que la sugerencia se ha enfrentado al rechazo de numerosos restaurantes del distrito comercial.

Los restaurantes se vieron obligados a retirar sus terrazas debido a un proyecto de 4,5 millones de dólares para la rehabilitación de la calzada de El Paseo, todo a expensas de los propietarios. Ahora afirman que los nuevos cambios en las normas supondrían un retroceso respecto a lo que la Ciudad les había comunicado antes de la construcción, ya que se les indicó que las terrazas podrían volver a estar disponibles después de la misma.

Los nuevos cambios exigirían a los restaurantes rehabilitar sus mesas al aire libre para que estén en la acera, en lugar de dentro de los límites de estacionamiento de la calle. Muchos propietarios y gerentes comentaron que esto supondría un coste adicional, ya que tendrían que rehabilitar sus terrazas.

Actualmente, varios restaurantes están almacenando partes de sus terrazas a lo largo de la calle para reconstruirlas a partir de octubre, una vez finalizada la construcción de la calle. Sin embargo, existe la posibilidad de que, si cambian las normas, tengan que reconstruirlo y luego desmantelarlo por completo en junio de 2026.

Las autoridades municipales buscan una solución más permanente para los asientos en la calle, pero actualmente regresarán este otoño a El Paseo. El Ayuntamiento retomará la conversación antes de la posible finalización del proyecto en junio de 2026.

