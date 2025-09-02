Jake Haro enfrentó repetidas audiencias por violación de libertad condicional antes de un caso de asesinato

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) Según nuevos documentos judiciales obtenidos por nuestra estación hermana News Channel 3, Jake Haro fue detenido con una pistola y municiones en junio de 2024 mientras ya se encontraba en libertad condicional por un delito grave por una condena previa por crueldad infantil. Se declaró inocente ese mismo agosto.

El caso de armas fue tan grave que Haro ya enfrentaba la posibilidad de ir a prisión antes de que la fiscalía lo acusara a él y a Rebecca Haro de asesinato por la muerte de su hijo de 7 meses, Emmanuel.

Pero en lugar de avanzar, el caso se pospuso cuatro veces, cada una a petición del abogado defensor de Haro:

Primero, de octubre de 2024 a diciembre.

Luego, a abril de 2025.

Luego, de nuevo, a julio de 2025.

Y finalmente, al 2 de septiembre de 2025.

Esa audiencia fue anulada y consolidada, con la lectura de cargos por asesinato de los Haro fijada para el 4 de septiembre, lo que significa que ahora varios casos se manejarán en una sola sesión judicial.

En resumen: Haro ya se enfrentaba a una posible pena de prisión antes de los cargos de asesinato, pero las aplazamientos de la defensa mantuvieron el caso sin resolver.

La semana pasada, el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, criticó duramente al sistema de justicia penal por lo que calificó de una tragedia evitable. Hestrin afirmó que la muerte de Emmanuel podría haberse evitado si Haro hubiera sido enviado a prisión por su condena previa por abuso infantil en 2023, en lugar de recibir libertad condicional.

“Mi fiscal en la sala del tribunal se opuso a eso y declaró oficialmente que nos oponemos, creemos que es un caso de prisión y que debería enviarlo a prisión”, declaró Hestrin. “Y el juez decidió… que el Sr. Haro merecía un descanso adicional y le otorgó libertad condicional y básicamente 180 días de libertad condicional para trabajar, lo que equivale a servicio comunitario”.

Hestrin calificó esa decisión de “un error de juicio indignante”, y añadió: “El Sr. Haro debería haber estado en prisión cuando ocurrió este crimen. Si ese juez hubiera hecho su trabajo como debía, Emmanuel estaría vivo hoy. Y eso es una vergüenza y un escándalo”. nuestra estación hermana KESQ sigue presionando para obtener registros adicionales, incluida la orden de arresto y la declaración de fianza, para aprender más sobre cómo Haro fue atrapado con el arma de fuego.