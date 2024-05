Applications to participate in the 92nd Children’s Fiesta Parade are now open!

SANTA BARBARA, Calif. – The City of Santa Barbara issued the press release below about the recently opened application window for those interested in participating in the 92nd Annual Children's Fiesta Parade.

The City of Santa Barbara Parks and Recreation Department is accepting applications for the annual El Desfile de los Niños (Children's Parade), a cherished family-friendly event during the week-long Old Spanish Days Fiesta. The parade, now in its 92nd year, will be held on Saturday, August 3, on Cabrillo Boulevard.

The Children’s Parade has been a tradition for many local families, with some participating for five generations. Families, friends, and youth organizations create and decorate their floats, carts, and wagons each year to join the lively foot-powered parade. Participants typically dress in colorful costumes, showcasing dance performances along the music-filled route, adding to the fun along Santa Barbara’s waterfront.

All children are welcome to be part of the parade and there is no cost to participate. Ice cream will be provided at the end of the route for all participants.

Applications must be submitted by Friday, July 5.

Visit SantaBarbaraCA.gov/FiestaParade to learn more and apply.

El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara está aceptando solicitudes para el evento anual de “El Desfile de los Niños”, un evento familiar muy apreciado durante la semana de “Old Spanish Days Fiesta”. El desfile, que cumple 92 años, se celebrará el sábado 3 de agosto en el Bulevar de Cabrillo.

El Desfile de los Niños ha sido una tradición para muchas familias locales, algunas han participado desde hace cinco generaciones. Familias, amigos y organizaciones juveniles crean y decoran cada año sus carrozas, carros y carretas para unirse al desfile a pie. Los participantes se visten típicamente de disfraces coloridos y muestran sus bailes a lo largo de la ruta llena de música, añadiendo diversión por la orilla del mar de Santa Bárbara.

Se invita a todos los niños a participar gratuitamente en el desfile. Habrá helados al final del recorrido para todos los participantes.

El viernes 5 de Julio es la fecha límite para entregar las solicitudes.

Visite SantaBarbaraCA.gov/FiestaParade para obtener más información y enviar su solicitud.