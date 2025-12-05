Noticias de la Costa Central 12-5-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Concientización sobre la discapacidad a través del arte en Santa Bárbara

La Biblioteca de Santa Bárbara se asocia con Grace Fisher para un evento de concientización sobre la discapacidad a través del arte.

La biblioteca, la Fundación Grace Fisher y un mercado juvenil celebrarán la discapacidad mediante arte y narración de historias.

Los asistentes disfrutarán de un cortometraje, sesión con Grace Fisher, manualidades y compras navideñas en una sola experiencia.

Fiestas en Pismo Beach: surf, música y luces junto al mar

Pismo Beach celebra las fiestas con un calendario completo de eventos.

La exhibición de decoración de tablas de surf regresa con más de 50 tablas en exhibición.

Avila Beach, Oceano y Grover Beach también participarán en la competencia.

Y por primera vez, habrá un mapa disponible para que los visitantes puedan ver todas las tablas.