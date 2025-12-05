El Encendido del Árbol del Rockefeller Center Da Inicio Oficial a la Navidad

Comenzó oficialmente la temporada navideña en Nueva York con el tradicional encendido del árbol del Rockefeller Center.

Miles de personas llegaron desde temprano para no perderse el espectáculo, que incluyó presentaciones en vivo de varios artistas, entre ellos Marc Anthony. Las famosas Rockettes también dijeron presente, celebrando sus 100 años en el escenario.

El icónico árbol, de 75 años y 11 toneladas, llegó a la ciudad el pasado 8 de noviembre, completando 25 días de preparación antes de encenderse este miércoles. Decorado con más de 50 mil luces y coronado por una estrella Swarovski de 900 libras con tres millones de cristales, se robó todas las miradas.

Debido al gran flujo de visitantes, la policía de Nueva York implementó un operativo especial con agentes, unidades caninas y apoyo aéreo para garantizar la seguridad en la zona.

El árbol estará iluminado diariamente desde las 5 a.m. hasta la medianoche hasta mediados de enero. En Navidad, permanecerá encendido las 24 horas. Aún hay tiempo de visitar el Rockefeller Center y disfrutar de una de las tradiciones más queridas de la ciudad.