Noticias de la Costa Central 11-26-25

COSTA CENTRAL, Calif - Monitorean Derrame de Petróleo en Ventura

Autoridades estatales y federales están siguiendo de cerca un derrame de petróleo en un arroyo del condado de Ventura.

El martes pasado, aproximadamente 420 galones de petróleo se vertieron en un afluente del arroyo Sisar.

El derrame ocurrió en una zona remota entre Santa Paula y Ojai, y el petróleo provino de una instalación de Carbon California.

Las autoridades continúan evaluando la situación y los posibles impactos ambientales en la zona.

