Lunes suave, pronóstico de una agradable semana laboral festiva

Se presenta un lunes suave con unas pocas horas de nubes marinas y algo de niebla por la mañana en las zonas del norte. Hay un Aviso de Niebla Densa en efecto hasta las 9 a.m. para las zonas propensas a la niebla de Santa María, Lompoc y Santa Ynez. La visibilidad podría reducirse a un cuarto de milla o menos.

¡Cielos despejados y temperaturas cercanas al promedio hacen que sea una tarde perfecta! Salga a dar un paseo o a jugar un buen partido de pickleball. Se producirán ligeros vientos de Santa Ana en Ventura, lo que contribuirá a una tendencia al calentamiento. Espere máximas en los 60s y 70s .

El tiempo de "aclarar y repetir" está previsto para el martes, ya que los cielos se despejarán rápidamente y las temperaturas volverán a subir a los 60s y 70s. Los vientos terrestres mantendrán los cielos despejados en Ventura, mientras que algo de niebla y nubes aparecerán al norte de Gaviota. Los vientos no alcanzarán niveles de aviso, pero vigile las decoraciones.