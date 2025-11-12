Skip to Content
Noticias de la Costa Central 11-12-25

Published 12:13 pm

COSTA CENTRAL, Calif. -

Histórica fotografía regresa a la antigua misión tras más de un siglo
Una rara fotografía de la antigua misión finalmente ha regresado a casa después de más de un siglo.
Thomas Guarini encontró la imagen histórica en un seminario en Menlo Park.
Con la ayuda del padre Michael Doherty, organizó su regreso a la misión.
La fotografía data de aproximadamente entre 1898 y 1900 y captura una vista completa y poco común de todo el complejo de la misión.

Autobús se incendia en San Luis Obispo
Un autobús se incendió anoche en San Luis Obispo.
Una persona fue atendida por inhalación de humo.
Los bomberos llegaron al bloque 3000 de Cuesta Springs Road alrededor de las 6:15 p.m., donde encontraron el autobús completamente envuelto en llamas.
Lograron evitar que el fuego se propagara a la vegetación cercana y lo contuvieron poco antes de las 7 p.m.
Los equipos permanecieron en el lugar hasta aproximadamente las 9 de la noche para asegurarse de que no quedaran puntos calientes.
No se reportaron más lesiones ni daños.

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12.

