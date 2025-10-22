Investigan un ataque animal en Mexicali

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- La fiscalia se encuentra investigando un presunto ataque animal, luego de que padres de un menor interpusieran una denuncia al resultar con heridas “leves” tras la agresión de un perro pitbull el fin de semana pasado en la colonia Buenos Aires, sin embargo se ha generado un debate sobre la responsabilidad de los dueños en sus mascotas.

El dueño de la mascota, Josue Pineda, afirmó que su mascota de 8 meses solo estaba jugando, ya que incluso convive con dos de sus hijos y nunca se había presentado una situación similar.

“Se deja ir, pero con no con la intención de de morder o de lastimarnos, porque como te lo comenté al principio si hubiera querido a lastimar lastima a la persona que le quita el niño que le quita al niño o simplemente a cualquier persona persona que se lo hubiera atravesado por enfrente”

Un video ha sido compartido donde se observa como el padre del menor lo sube a un vehículo con el fin de que el perro no se acerque, la pareja propietaria se encontraba trabajando cuando se presentaron los hechos, sin embargo afirmó que responsable del animal, que este escapó de casa, pero señaló había mantenido comunicación con los tutores del menor, hasta que su mascota fue retirada de la vivienda por CEMCA.

Por su parte la asociación civil “Gente por los animales” a través de su titular Paty Torres, pidió no criminalizar a esta raza de perros:

“Un perro con un tutor no tendría que estar en la calle sin correa, pero generalmente cuando se presentan estas agresiones de perros a personas, son las de los perros de esta razas, las que más se difunden y es importante comentar que no son solamente los perros que llegan a agredir. Entonces este tema genera como una idea de que estos perros son agresivos por su raza”.

El animal deberá permanecer en observación al menos 10 días hasta que por una evaluación se determine su futuro.