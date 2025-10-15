Skip to Content
Director ejecutivo/fundador de Silvercrest se declara inocente de atropello mortal con fuga

Published 11:14 pm

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) — William Frank Rodríguez, también conocido como Billy Rodríguez, fundador y director ejecutivo de Silvercrest Advertising, compareció el miércoles por primera vez ante el tribunal por un atropello mortal con fuga en Cathedral City.

Rodríguez se declaró inocente de todos los cargos, que incluyen asesinato, atropello con fuga con resultado de muerte y conducir con la licencia suspendida. Permanece detenido bajo fianza de 2 millones de dólares.

Rodríguez está acusado de matar a Christina Barrington, de 60 años, en la zona de E. Palm Canyon Drive y Bankside Drive el 11 de octubre de 2024.

Documentos judiciales: Director ejecutivo de Silvercrest pasó el fin de semana en Las Vegas tras un atropello mortal con fuga

La policía informó que la investigación reveló que el vehículo del sospechoso arrastró la motoneta después del accidente mientras huía del lugar.

Mantengase al tanto de esta y otras noticias en Telemundo15.com

