EE.UU. sanciona a red del Cartel Jalisco Nueva Generación por estafas a estadounidenses mayores en México

Estados Unidos sancionó este miércoles a cuatro personas y a trece empresas mexicanas vinculadas a una red criminal presuntamente liderada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se dedicaba a estafar a ciudadanos estadounidenses con propiedades vacacionales compartidas en Puerto Vallarta, México.

Las sanciones, impuestas por el Departamento del Tesoro, afectan a compañías que operaban en Puerto Vallarta y sus alrededores, un popular destino turístico considerado enclave estratégico para el CJNG, que según Estados Unidos ha diversificado sus actividades allí más allá del narcotráfico.

El pasado mes de febrero, el Gobierno del presidente Donald Trump designó al cartel como una organización terrorista extranjera.

Según explicaron las autoridades estadounidenses, esta red se hacía pasar por teleoperadores de México “con un inglés muy fluido” y contactaban con propietarios de estos alojamientos, que en su mayoría eran personas mayores, para estafarles haciéndose pasar por abogados, agentes inmobiliarios o representantes de algunas empresas del sector.

En este tipo de alojamiento vacacional, conocido como ‘timeshare’ o tiempo compartido, varias personas comparten el derecho de uso de una propiedad durante un tiempo al año.

Las víctimas transfirieron miles de dólares en concepto de “cuotas o impuestos” por supuestas gestiones de venta o recuperación, que luego se comprobaron eran falsas, de acuerdo con las autoridades.

Entre 2019 y 2023, alrededor de 6.000 estadounidenses denunciaron pérdidas cercanas a los US$ 300 millones solo por este tipo de fraude en México, según el FBI.

En 2024, las denuncias sumaban ya otros US$ 50 millones.

El Tesoro estadounidense anunció que esta acción, realizada en colaboración con el FBI, la DEA y autoridades financieras mexicanas, bloquea todos los bienes en EE.UU. de los sancionados y prohíbe a ciudadanos estadounidenses cualquier transacción con ellos.

Las autoridades estadounidenses advirtieron a los propietarios de estas propiedades en tiempo compartido en México sobre el riesgo de ser víctimas de estas estafas y recomiendan extrema precaución ante ofertas no solicitadas.

