Las 5 cosas que debes saber este 19 de marzo

Por CNN en Español

Díaz-Canel cambia el tono contra EE.UU. La realidad alternativa de Trump sobre la guerra con Irán. Las acusaciones contra el líder sindical Cesar Chavez. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que decidió reemplazar a Vladimir Padrino como ministro de Defensa, un cargo que ocupaba desde 2014. Padrino, uno de los hombres más cercanos del fallecido presidente Hugo Chávez y del derrocado presidente Nicolás Maduro, será sustituido por el general Gustavo González López, dijo la presidenta encargada en su cuenta de Telegram.

En apenas cuatro días, el Gobierno de Cuba pasó de hablar de diálogo a las advertencias contra Estados Unidos, en medio de la creciente presión sobre la isla y el malestar por la crisis, que incluyó un apagón total el lunes. El cambio quedó claro en un mensaje que publicó el presidente Miguel Díaz-Canel en redes, en el que aseguró que “ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

Independientemente de la opinión que se tenga sobre la conveniencia estratégica y moral de la guerra contra Irán, es indiscutible que los comentarios del presidente Donald Trump al respecto han sido confusos, inconsistentes y contradictorios. A menudo da la impresión de que el hombre que dirige el esfuerzo bélico no está muy al tanto de los detalles ni siente curiosidad por ellos. Análisis.

El presidente Donald Trump ha ensalzado un programa de incentivos de US$ 915 millones para lograr que los inmigrantes indocumentados abandonen voluntariamente el país. Sin embargo, un nuevo documento compartido internamente dentro del Departamento de Seguridad Nacional y revisado por CNN muestra que el programa ha ayudado a 72.000 personas a abandonar Estados Unidos hasta este mes.

Líderes latinos y funcionarios dicen estar conmocionados por acusaciones “profundamente perturbadoras” de conducta sexual inapropiada contra el líder sindical Cesar Chavez, mientras se cancelan celebraciones en su honor. The New York Times publicó el miércoles un reportaje de investigación que incluye acusaciones de que Chavez abusó y acosó sexualmente a varias mujeres durante décadas, algunas de ellas menores de edad.

¿Quién interpretará a Punisher en “Spider-Man: Brand New Day”?

A. Jon Bernthal

B. Dolph Lundgren

C. Thomas Jane

D. Ray Stevenson

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

En vivo: tiempos de espera de la TSA en los principales aeropuertos de EE.UU.

Mira en este gráfico el seguimiento en tiempo real a la espera en los controles de seguridad de la TSA en los 15 aeropuertos principales de Estados Unidos, que se han visto afectados por faltas de personal debido al estancamiento en Washington sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

Euforia y algo de catarsis dominan Caracas tras el triunfo de Venezuela en el Mundial de Béisbol

Las plazas públicas como Altamira Sur estaban abarrotadas, pero también las calles, los caminos, los bares y las casas de los vecinos en Caracas y en distintas partes del país. No era para menos: se trata de la primera vez que Venezuela es campeón del Clásico Mundial de Béisbol desde que se celebró la primera edición en 2006.

El Barcelona le dio una paliza histórica al Newcastle y está en cuartos de la Champions League

Una segunda parte de ensueño, en la que el Barça se divirtió como pocas veces, permitió a los de Hansi Flick clasificarse para cuartos de final tras fulminar al Newcastle por 7-2.

US$ 115

Los precios del petróleo se dispararon el jueves hasta los US$ 115 por barril tras ataques a la infraestructura energética en países del golfo Pérsico, incluido el bombardeo de Irán a la planta de procesamiento de gas natural de Ras Laffan, en Qatar.

“Nadie nos va a hacer olvidar”

—Lo dijo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en referencia al conflicto que comenzó Rusia en suelo ucraniano hace más de cuatro años.

Así se vio la inusual bola de fuego que deslumbró el este de EE.UU.

Una bola de fuego lo suficientemente brillante como para ser visible a plena luz del día, iluminó el cielo y produjo un estruendo en partes del este de Estados Unidos.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: A. El tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” muestra a Punisher, el violento vengador que toma la justicia por sus manos, encarnado por el actor Jon Bernthal.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.