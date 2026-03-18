La crisis en el estrecho de Ormuz, en mapas y gráficos: así golpea la guerra con Irán al petróleo

Por Soph Warnes, Matt Stiles, Tal Yellin, Byron Manley, Lou Robinson, Renée Rigdon y Annette Choi, CNN

El estrecho de Ormuz permanece cerrado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra con Irán, lo que ha disparado los precios del petróleo y elevado los del gas, en un momento en que los estadounidenses ya enfrentaban dificultades de asequibilidad.

Irán controla la parte norte del estrecho, una vía marítima vital para transportar crudo desde países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo.

CNN está dando seguimiento diario al estado de los barcos que atraviesan el estrecho, al precio del petróleo y al precio de la gasolina, incluyendo el precio promedio en las gasolineras de cada estado de EE.UU.

Mientras los petroleros internacionales permanecen varados en el golfo Pérsico, Irán ha mantenido su propio flujo de petróleo a través del estrecho desde que comenzó el conflicto, ya que el país controla estrictamente quién puede utilizar esta vía.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está instando a los países de todo el mundo a ayudar a reabrir el estrecho. Muchos aún no han respondido, aunque Trump dijo a los periodistas el domingo que ha habido “algunas respuestas positivas”.

La agencia marítima del Reino Unido ha reportado al menos 14 ataques contra embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz. La vía marítima sigue bajo una amenaza “crítica”, aunque no se han reportado ataques en los últimos seis días, según la agencia.

La guerra con Irán ha elevado los precios del petróleo por dos razones principales: el cierre casi total del estrecho de Ormuz y una desaceleración en la producción de petróleo en Medio Oriente.

En las últimas semanas, los precios del petróleo han alcanzado sus niveles más altos desde mediados de 2022, cuando los mercados se vieron sacudidos por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El promedio nacional de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) para la gasolina regular ha subido hasta el nivel más alto de cualquiera de los mandatos del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Consulta el precio promedio por galón (3,78 litros) de gasolina en cada estado de Estados Unidos y cómo ha cambiado desde el inicio de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán:

Aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo, es decir, cerca de una quinta parte de la producción diaria mundial, transitaban por el estrecho cada día antes del conflicto actual, según la Administración de Información Energética de EE.UU. Mira los patrones de tráfico petrolero en la semana previa a la guerra.

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— Jessie Yeung, John Towfighi, David Goldman y Matt Egan de CNN contribuyeron a este reporte.