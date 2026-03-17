¿Cuándo se estrena “Dune 3”? Tráiler, elenco y claves de la historia

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Es una de las grandes superproducciones del año y el cierre de una de las trilogías más ambiciosas del cine de ciencia ficción. Se trata de “Dune: Part Three”, cuyo primer tráiler se difundió este martes.

Warner Bros. confía tanto en “Dune 3”, que la estrenará este 18 de diciembre, en el mismo día que “Avengers: Doomsday” de Marvel. Será un fin de semana como el que no se ha visto desde 2023, cuando coincidieron los estrenos de “Barbie” y “Oppenheimer”, lo que fue bautizado como “Barbenheimer” por los fans. (Warner Bros. Pictures forma parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros. Discovery).

“Dune 3” es dirigida por el canadiense Denis Villeneuve y su elenco reúne a estrellas como Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson, entre otros.

A continuación reunimos las claves de la tercera entrega de esta saga

El primer tráiler fue lanzado el martes 16 de marzo. El avance ofrece el primer vistazo a dos nuevos personajes: el nuevo villano, Scytale, interpretado por Robert Pattinson (“The Batman”); y Alia Atreides, la hermana pequeña del héroe Paul Atreides, que encarna en la cinta la actriz Anya Taylor-Joy.

“Dune 3” adapta el libro “Dune Messiah” de Frank Herbert. Se desarrolla 17 años después de los acontecimientos de “Dune: Part Two”. Se centra en Paul Atreides (Timothée Chalamet) como emperador, luego de que matara a su principal enemigo, el barón Harkonnen (Stellan Skarsgård), quien ideó el plan que llevó a la muerte de su padre, y tras comprometerse en matrimonio con la hija del emperador, la princesa Irulan (Florence Pugh).

El tráiler muestra que la victoria de Paul Atreides llegó con un precio, pues los conflictos políticos y religiosos se intensifican y varias conspiraciones buscan provocar su caída. La película presentará a la hija de Paul y de Chani (Zendaya), Ghanima (Ida Brooke), así como a la hermana menor de Paul, Alia Atreides (Anya Taylor-Joy).

La escena en la que Paul y Chani conversan sobre el nombre que le pondrán a su hija fue una sorpresa, pues “Dune Part Two” concluye con la separación de ambos personajes, luego de que Paul se comprometira en matrimonio con la princesa Irulan.

La cuenta en X de “Dune: Part Three” difundió los carteles individuales de los personajes principales de la película.

Timothée Chalamet

Zendaya

Rebecca Ferguson

Jason Momoa

Florence Pugh

Robert Pattinson

Anya Taylor-Joy

Javier Bardem

Léa Seydoux

Josh Brolin

Ida Brooke

Nakoa Wolf-Momoa

Isaac De Bankolé

“Dune: Part Three” se estrena en salas de cine el 18 de diciembre de 2026.

The-CNN-Wire

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