Cancelan celebraciones en honor a César Chávez por “graves denuncias” contra el fallecido líder sindicalista

Por Emma Tucker y Norma Galeana, CNN en Español

El sindicato United Farm Workers no participará este mes en los eventos anuales en honor a su cofundador César Chávez debido a lo que describe como “graves denuncias”, las cuales la organización no pudo detallar.

Las actividades estaban programadas para el Día de César Chávez, una festividad estatal en California que se celebra el 31 de marzo, pero el sindicato de trabajadores agrícolas anunció que no participará tras conocer “denuncias profundamente preocupantes” que revelan que Chávez “se comportó de maneras incompatibles con los valores de nuestra organización”.

“No hemos recibido informes directos y no tenemos conocimiento de primera mano sobre estas denuncias”, dijo United Farm Workers en un comunicado, y agregó que algunos de los reportes “no son nuestra historia para contar ni nuestro lugar para comentar”.

CNN no ha visto las denuncias específicas ni ha hablado con ninguna de las supuestas víctimas. Cuando CNN contactó al sindicato, United Farm Workers se negó a proporcionar información adicional más allá de su comunicado oficial.

La Fundación César Chávez expresó estar “profundamente sorprendida y entristecida” por las “perturbadoras denuncias” que han salido a la luz. La fundación señaló que está “trabajando con líderes del Movimiento de Trabajadores Agrícolas para responder a estas denuncias” y apoyar a las personas que podrían haber sido afectadas.

Chávez, líder agrícola mexicano-estadounidense que murió en 1993, llamó la atención sobre las difíciles condiciones que enfrentaban los trabajadores del campo. Junto con Dolores Huerta y Larry Itliong, cofundó en 1962 la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que más tarde se convirtió en United Farm Workers of America, una organización dedicada a defender los derechos de los trabajadores agrícolas en todo el país.

En su labor luchó por salarios justos, trato humano y condiciones de trabajo más seguras para los trabajadores agrícolas de California mediante marchas no violentas, boicots y ayunos.

Chávez creía en la resistencia no violenta y realizó su primera huelga de hambre, que duró 25 días, en 1968 para protestar contra la violencia y las condiciones inhumanas que sufrían los trabajadores, según la Fundación César Chávez.

El expresidente Barack Obama decretó el 31 de marzo como Día de César Chávez y lo honró con un monumento nacional en Keene, California, donde Chávez fue enterrado y donde aún vive parte de su familia.

La Fundación Dolores Huerta se negó a proporcionar un comunicado a CNN sobre las denuncias reportadas.

En lugar de participar en los eventos de este año, United Farm Workers hace un llamado a sus aliados y simpatizantes para que se unan a “eventos de justicia migratoria y actos de servicio en apoyo a los trabajadores agrícolas”, indicó.

El sindicato y la Fundación César Chávez anunciaron que establecerán un canal confidencial para quienes deseen compartir experiencias de daño, así como un proceso para implementar medidas de rendición de cuentas.

Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición por los Plenos Derechos de los Inmigrantes, quien colaboró con Chávez brindando asistencia legal a trabajadores agrícolas, dijo sentirse “profundamente decepcionado” por el anuncio.

“Es una píldora difícil de tragar porque, quiero decir, César Chávez es un ícono”, dijo a CNN. “Los niños, incluso hoy, conocen a César Chávez, y muchas generaciones antes de ellos se inspiraron en él… Es venerado y admirado en la comunidad”.

Como alguien que lo conoció y trabajó con él, Gutiérrez dijo que la noticia es impactante. “… Todavía no puedo asimilarlo”, señaló, y reconoció que la magnitud de las denuncias aún no está clara.

Chávez ha sido un “héroe querido de nuestra comunidad” a quien Gutiérrez admiraba, agregó. Pero si las graves denuncias resultaran creíbles, sería un “golpe a su legado”, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su fallecimiento.

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