¿Reciben dinero los ganadores de los Premios Oscar? ¿Cuánto vale una estatuilla?

Por CNN Español

Sin duda alguna, la premiación más importante para las producciones cinematográficas de Hollywood es la entrega de los Oscar.

Los premios Oscar se llevan a cabo anualmente desde 1929. Este año, la entrega número 98 de los premios de la Academia tendrá lugar este domingo 15 de marzo en el acostumbrado Dolby Theatre del Hollywood & Highland Center.

Sean grandes, medianas o pequeñas producciones, el objetivo es el mismo: llevarse el Oscar a casa. ¿O es que acaso hay una meta oculta tras bambalinas, como un incentivo económico?

En realidad, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés), organizadora de los Oscar, no da ningún incentivo económico a los nominados o a los ganadores. Gracias al reconocimiento del público, son premios que se enfocan en reconocer los logros artísticos y técnicos.

“Su prestigio, reconocido desde hace tiempo dentro de la industria cinematográfica, ha crecido a lo largo de los años porque el público reconoce el Oscar como un premio basado únicamente en los logros artísticos y técnicos, y porque se ha tenido cuidado de preservar la integridad del símbolo de los Oscar”, señala la AMPAS en su reglamento oficial.

Sin embargo, más allá de la AMPAS, hay un premio que como tal no es dinero en efectivo, pero que se puede traducir en varios miles de dólares.

La compañía de marketing Distinctive Assets otorga, desde 2003, una bolsa de regalos a los nominados en diversas categorías de los Oscar, sobre todo las de mejores actrices y actores, ya sean principales o de reparto. (Esta empresa no se relaciona de ninguna manera con la AMPAS).

Se estima que el oscar que reciben los ganadores tiene un valor de alrededor de US$ 400.

¿Esto significa que, si venden la estatuilla, van a recibir esa cantidad?, ¿o acaso pueden conseguir más dinero? La respuesta: ni una ni otra.

El reglamento de la AMPAS indica claramente, en el punto 10 de la sección “COPYRIGHTS AND TRADEMARKS”, que la estatuilla no puede ser vendida o dispuesta por ley “sin antes ofrecerla a la Academia por la suma de US$ 1”.

Entonces, por cuestiones comerciales y de protección de derechos de autor y de marca, el oscar tiene un valor de US$ 1. Vender la estatuilla no parece un negocio tan lucrativo ahora, ¿no lo crees?

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