Díaz-Canel dice que comprende la molestia por la crisis, pero advierte que con las protestas violentas “no habrá impunidad”

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo este sábado que comprende que haya molestia por la crisis energética que vive el país y sus efectos, pero advirtió que frente a las protestas violentas “no habrá impunidad”.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en su cuenta de X, horas después de que residentes de la ciudad de Morón, en el centro de Cuba, salieran a las calles a protestar por los problemas con el suministro eléctrico y el acceso a alimentos.

En estas protestas, hubo destrozos en la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único existente en la isla, y cinco personas fueron detenidas.

Sin referirse específicamente a estos hechos, Díaz-Canel dijo que “es comprensible el malestar” derivado de los constantes apagones que se registran en Cuba, que el mandatario atribuyó al bloqueo energético que Estados Unidos ejerce sobre la isla desde principios de año.

“Y son legítimas las quejas y reclamos, siempre que se actúe con civismo y respeto al orden público”, señaló el presidente.

“Lo que nunca será comprensible, justificado ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones. Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, concluyó.

El sábado pasado, algunos habitantes de La Habana salieron a las calles para expresar su descontento con la crisis golpeando ollas y cacerolas. Días después, un grupo de estudiantes protestó en las escalinatas de la Universidad de La Habana. En ninguna de estas protestas se registraron incidentes ni detenidos.

La situación por la que atraviesa Cuba, donde los apagones ya eran comunes, se agravó desde enero, cuando se quedó sin su principal proveedor de petróleo luego del operativo militar de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El derrocado mandatario es acusado en Estados Unidos de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas, cargos que él rechaza.

A finales de enero, Estados Unidos aumentó la presión sobre Cuba al amenazar con imponer aranceles adicionales a los países que den petróleo a Cuba de forma directa o indirecta. Aunque rechazó esta medida, México suspendió sus envíos de crudo a Cuba y, según la presidenta Claudia Sheinbaum, busca cómo poder reanudarlos sin enfrentar represalias por parte de Estados Unidos.

Díaz-Canel dijo el viernes en una rueda de prensa que Cuba tiene tres meses sin recibir petróleo del exterior. El mandatario dijo que este hecho “impacta transversalmente” al país porque no solo afecta la movilidad de vehículos y la capacidad de generación de energía eléctrica, sino también los servicios médicos, la educación, el transporte y otros aspectos de la vida cotidiana de la población.

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