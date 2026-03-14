¿Cuáles son las películas que más Premios Oscar han ganado en la historia?

Por CNN en Español

Son míticas y quizá has oído hablar de ellas en algún momento. Incluso las habrás visto. Y ya que se acerca una nueva ceremonia, aquí tenemos un listado de las películas más premiadas en los premios Oscar desde su creación en 1925, (cuando el ticket para asistir a la ceremonia de premiación costaba US$ 5).

Volviendo al tema, tres películas en la historia de los Oscar se han llevado el mayor número de estatuillas doradas, con 11 premios. Una más se ha llevado 10 premios y tres otras 9 estatuillas doradas.

Estas son las películas con más premios Oscar de la historia

Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd, entre otros, protagonizan este drama dirigido por William Wyler en el que un príncipe judío es traicionado por su amigo, un romano, y termina trabajando como esclavo. El príncipe vuelve luego a vengarse.

Esta película de 1959 es una de las más premiadas de la historia con 11 estatuillas doradas de 12 nominaciones en la edición 32 de los Premios de la Academia.

Ben-Hur ganó premio a Mejor actor (Charlton Heston), Mejor actor secundario (Hugh Griffith), Mejor director (William Wyler), Mejor edición (Ralph E. Winters y John D. Dunning) y Mejor película, entre otros.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet protagonizan este drama dirigido por James Cameron, en la que una mujer joven de clase alta se enamora de un artista pobre a bordo del lujoso barco RMS Titanic, el famoso barco que se hundió en su primer viaje en abril de 1912. (Los restos del barco fueron encontrados en el fondo del océano a una profundidad de 3.600 metros en el Océano Atlántico Norte décadas después).

En la noche de gala de Hollywood, la película fue galardonada con 11 estatuillas de 14 nominaciones que recibió (es una de las películas que más nominaciones ha tenido en la historia de los premios de la Academia). Los premios que se llevó fueron, entre otros, a Mejor Película, Mejor director (James Cameron), Mejor diseño de vestuario (Deborah Lynn Scott), Mejor sonido (Gary Rydstrom, Tom Johnson, Gary Summers, Mark Ulano), Mejor canción original, entre otros.

Kate Winslet fue nominada a Mejor actriz protagónica, pero no ganó el Oscar en esa ocasión; Gloria Stuart (que interpretó a la anciana Rose), fue nominada a Mejor actriz de reparto, pero tampoco se llevó la estatuilla.

La película épica de Peter Jackson, que hace parte de la trilogía basada en el libro de J.R.R. Tolkien, fue galardonada con 11 premios en la edición 76 de los premios de la Academia.

Esta es la última parte del viaje que emprendieron un grupo de compañeros para salvar la Tierra Media. Es la cinta en la que se decide el destino de los habitantes de esas tierras.

La película recibió premio a Mejor director, Mejor película, Mejor guión, Mejor edición, Mejor maquillaje, Mejor banda sonora, Mejores efectos especiales, entre otros. Arrasó con los premios esa noche de enero de 2003.

La hija de un millonario, dueño de una plantación en Georgia, EE.UU., se enamora de un hombre que quiere sacar provecho de la fortuna de su padre.

Lo que el viento se llevó está ambientada en los periodos de la Guerra Civil de Estados Unidos y la reconstrucción.

Dirigida Victor Fleming, el romance dramático obtuvo 13 nominaciones a los premios Oscar y se llevó 8 estatuillas competitivas, entre ellos Mejor director, Mejor actriz principal, Mejor actriz de reparto, Mejor adaptación cinematográfica, Mejor dirección de arte, entre otros. Recibió otros dos Oscar honoríficos.

El musical dirigido Robert Wise y Jerome Robbins es otra de las más galardonadas de la historia: fue nominada en 11 categorías y se llevó 10 Oscar en la edición número 34 de los premios de la Academia.

Inspirada en Romeo y Julieta, este musical —uno de los más importantes del cine de este género— trata sobre la gentrificación de los barrios marginales de Nueva York en la década de 1950 y cuenta la historia de dos pandillas que luchan por su territorio cada vez más pequeño como si sus vidas dependieran de ello. (¿Te suena conocida? Steven Spielberg hizo un remake en 2021 de esta película)

La película ganó Oscar a Mejor director, Mejor Película, Mejor actriz principal, Mejor actor de reparto, Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de sonido, entre otros.

Esta película ambientada durante el Egipto de entreguerras y la Toscana italiana de la Segunda Guerra Mundial, cuenta de la historia de un hombre herido que resulta siendo atendido en un monasterio abandonado y que solo es conocido como “el paciente inglés”. Su pasado se va descubriendo a lo largo de la película a través de flashbacks y una fatídica relación amorosa.

Dirigida por Anthony Minghella y protagonizada por Ralph Fiennes, Juliette Binoche y Willem Dafoe, esta película ganó 9 premios Oscar en 1996 en la edición 69 de los premios. Entre ellas Mejor director, Mejor Película, Mejor dirección de arte, Mejor actriz protagónica, entre otros.

Otro musical en la lista de las películas más premiadas en Estados Unidos. Gigi cuenta la historia de un millonario playboy y una joven cortesana que tienen una amistad “platónica”, pero quizá “no siga siendo platónica por mucho tiempo”, según lo describe la web especializado en películas y series, IMDB.

Con la dirección de Vincente Minnelli y el guión de Alan Jay Lerner, esta cinta está basada en el libro homónimo de la escritora francesa Colette. Ganó 9 premios Oscar en la edición 31 de los premios de la Academia en 1958, con premios como Mejor director, Mejor película, Mejor guión, Mejor adaptación cinematográfica, Mejor canción, entre otros.

Esta película del directo Bernardo Bertolucci narra la historia de Puyi, el último emperador de China, mientras la revolución comunista se extiende por todo el país.

Protagonizada por John Love, Joan Chen y Peter O’toole, esta película ganó nueve premios Oscar en la edición 60 de los premios. Entre ellos, premios a Mejor director, Mejor adaptación cinematográfica, Mejor Película, Mejor guión, entre otros.

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