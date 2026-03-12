¿Por qué desertan los atletas iraníes?

Análisis por Don Riddell, CNN

La noticia de que algunas integrantes de la selección iraní de fútbol han desertado —después de que las «Leonas» fueran eliminadas de la Copa Asiática Femenina en Australia esta semana— no debería resultar sorprendente.

Se encontraron convertidas en el rostro público de su país en el escenario mundial, justo en el momento en que el brutal régimen gobernante de Irán luchaba por su propia supervivencia frente a un devastador bombardeo aéreo perpetrado por las fuerzas militares combinadas de Estados Unidos e Israel.

Al principio, las jugadoras parecían desafiantes y se negaron a entonar su himno nacional; sin embargo, a medida que avanzaba el torneo y tras ser tildadas de “traidoras en tiempos de guerra” por un comentarista conservador en Irán, se mostraron cada vez más sumisas. Hacia el final, volvieron a cantar el himno, supuestamente a raíz de amenazas dirigidas a sus familias.

Cualquiera que se haya atrevido a desafiar al régimen en el pasado ha puesto su vida en riesgo al hacerlo; y, a pesar de hallarse a merced de la maquinaria militar más feroz del planeta, aún es posible que el régimen logre sobrevivir.

La difícil situación de las jugadoras ha sido reseñada en apenas unos párrafos en algunos informes noticiosos. No obstante, es probable que transcurra algún tiempo antes de que sepamos con exactitud qué ha sucedido con ellas y cuál es su estado actual, ya que —por razones obvias— resulta improbable que concedan entrevistas. Mientras tanto, resulta difícil imaginar la complejidad de emociones que estas jóvenes mujeres están experimentando, así como el futuro incierto que les aguarda, tanto a ellas como a sus familias.

Sin embargo, docenas de atletas iraníes han recorrido un camino similar en los últimos años, y sus testimonios arrojan luz sobre las desgarradoras decisiones vitales que, de manera repentina, pueden verse obligados a afrontar.

En 2021, el levantador de potencia (o levantador de pesas) iraní Amir Assadollahzadeh competía en representación de su país en el Campeonato Mundial de la IPF celebrado en Noruega. Sin embargo, antes de que concluyera la competición, se vio obligado a huir para salvar su vida.

Assadollahzadeh había estado sometido a una intensa presión por parte de los dirigentes del equipo para que vistiera una camiseta con el rostro de Qasem Soleimani, quien —en el momento en que falleció a consecuencia de un ataque aéreo estadounidense en 2020— ostentaba el cargo de máxima autoridad militar de Irán.

“Me negué a ponerme la camiseta y, como respuesta, recibí amenazas», explicó a CNN Sports. Entonces relató que le dijeron: “Si te niegas a ponerte la camiseta, a tu regreso a Irán, tanto tú como tu familia se enfrentarán a problemas. Serás tratado como alguien que está en contra del régimen y que se ha negado a colaborar con nosotros. Tu vida también podría correr peligro”.

Assadollahzadeh permaneció despierto en su cama, lidiando con la magnitud de la decisión que se veía obligado a tomar. A las 3:30 de la madrugada, se escabulló del hotel del equipo y se adentró corriendo en la noche noruega. Su trayecto desde la ciudad costera de Stavanger hasta Oslo no transcurrió según lo planeado, viajando primero en taxi y luego en autobús. Se sentía vulnerable y paranoico; tal era su temor a estar siendo rastreado a través de su teléfono que lo arrojó al agua durante una de las paradas.

Finalmente, llegó a la capital, pero —a pesar de haber puesto 320 kilómetros de distancia entre él y su equipo— se quedó horrorizado al ver a uno de sus compañeros atletas en la estación de tren de Oslo. Temiendo estar siendo perseguido, Assadollahzadeh emprendió la huida de nuevo, solicitando finalmente asilo como refugiado en Noruega.

Assadollahzadeh afirmó que, de haber sido obligado a regresar a Irán, “estoy 100 % seguro de que me habría enfrentado a la cárcel, a la tortura y, tal vez, a algo incluso peor: la ejecución”.

En los últimos veinte años, aproximadamente, muchos atletas iraníes han tenido motivos para desertar, pero no siempre logran llevar a la práctica su convicción. Huyen de un régimen opresor que se inmiscuye sistemáticamente en el deporte y utiliza a los atletas como instrumentos para promover su agenda religiosa e ideológica.

Muchos sufren intimidación; son golpeados y torturados. Para cada individuo, el cálculo es sumamente personal, y cada uno tiene su propio punto de quiebre.

Deben sopesar el riesgo de ser capturados durante la huida frente al costo de aquello que, inevitablemente, deberán dejar atrás. Para muchos, es una decisión que meditarán durante años antes de reunir finalmente el valor para actuar, motivados ya sea porque sus vidas se han vuelto intolerables o porque, simplemente, el momento los ha alcanzado y ya no les queda otra opción.

Cuando viajan al extranjero, los equipos deportivos iraníes suelen ir acompañados por “harasats”, oficiales de seguridad o protección designados para vigilar el comportamiento de los atletas y del personal, hacer cumplir las directrices políticas e ideológicas y prevenir intentos de deserción o de solicitud de asilo.

Algunos atletas también se ven obligados a dejar propiedades o dinero en garantía antes de recibir permiso para viajar, lo que implica que sus familias serán penalizadas económicamente si ellos deciden no regresar.

En ocasiones, los atletas iraníes mantienen un código de conducta entre sí: solo huirán cuando no les quede ninguna otra opción, pues saben que sus compañeros de equipo —a quienes dejan atrás— serán objeto de sospechas de haber colaborado o facilitado su fuga.

En 2021, un atleta relató a CNN Sports que había sopesado siete intentos de fuga distintos a lo largo de seis años antes de lograr finalmente escapar. Su primer intento se abortó tras una llamada telefónica con su madre, quien estaba muy preocupada, mientras que el segundo y el tercer intento se frustraron debido a que los directivos del equipo sospecharon de sus intenciones y lo apartaron de la plantilla.

Su cuarto intento se vio truncado cuando fue detenido en el aeropuerto, encarcelado y torturado durante varios meses. Posteriormente, en otra ocasión, sus compañeros de equipo cambiaron de opinión y decidieron no desertar junto con él, lo que lo obligó a replantearse sus planes. Otros dos intentos tuvieron que ser abandonados debido a las complejidades que conlleva viajar con un pasaporte falsificado.

Finalmente logró escapar cuando su vida en Irán se volvió insostenible y supo que estaba a punto de ser expulsado definitivamente del equipo. Reunió a sus compañeros a las afueras del hotel en Alemania, se despidió de ellos en la acera y se marchó hacia un futuro sumamente incierto.

Si bien el equipo femenino de fútbol de 2026 fue aclamado por muchos por negarse a cantar el himno nacional, es casi seguro que haya estado enfrentando una intensa presión por parte del régimen en su país de origen.

En 2022, el exluchador Sardar Pashaei explicó por qué las selecciones nacionales de fútbol de Irán resultan tan polarizantes. Refiriéndose al equipo masculino que se dirigía a la Copa del Mundo en Qatar, declaró a CNN Sports: “Muchas personas no consideran a este equipo como su selección nacional; lo ven, más bien, como el equipo de la República Islámica. Representa al Gobierno, no al pueblo. Y muchos deportistas piensan lo mismo”.

Añadió que los jugadores afines al régimen intentan argumentar que el deporte y la política deberían mantenerse al margen el uno del otro, señalando: “Pero sabemos que, en Irán, todo es político”.

Shiva Amini jugó en su momento para la selección femenina de Irán. En aquel entonces, era considerada la jugadora con mayor destreza técnica del país, llegando incluso a las semifinales de los Juegos Asiáticos de Pista Cubierta de 2009, celebrados en Vietnam. Sin embargo, su vida dio un vuelco cuando, en 2017, aparecieron en las redes sociales fotografías suyas jugando en Suiza sin portar el hiyab —el velo islámico—, cuyo uso es considerado obligatorio por el régimen.

No pasó mucho tiempo antes de que empezara a recibir mensajes de texto como: “Te cortaremos la cabeza y enviaremos una foto de ella a tu familia”.

Amini pronto se dio cuenta de que nunca podría regresar, y afirma que el estrés de su situación cobró un alto precio en su salud mental. Sin embargo, posteriormente comprendió que tal vez nunca hubo realmente un futuro para ella como futbolista en Irán. En 2021, declaró a CNN Sports que hacían sentir al equipo femenino como si fueran meras figuras decorativas.

“Empecé a darme cuenta de que vivo en una sociedad en la que, fundamentalmente, no quieren que una chica progrese”, dijo, al describir la experiencia de compartir una concentración nacional con el equipo masculino y recibir la orden de permanecer al margen.

“Le pregunté al presidente de la federación por qué no nos facilitaban las instalaciones, y él respondió diciendo: ‘El equipo solo existe para que la FIFA no elimine al equipo masculino, de acuerdo con sus reglamentos’. Me di cuenta de que nosotras, las chicas, no teníamos ningún valor. Fue un insulto y una humillación”.

Ahora, otro grupo de futbolistas iraníes se está dando cuenta de que ellas también han perdido la posibilidad de regresar a casa. Si bien han sido acogidas por el Gobierno australiano con visados ​​humanitarios, saben que hay amigos y familiares a quienes tal vez nunca vuelvan a ver.

Tal como recordó Assadollahzadeh a CNN al relatar los detalles de su deserción, uno de los recuerdos más desgarradores fue la llamada telefónica a su padre, en la que le explicó su situación.

Él comentó: “Fue la primera vez en mi vida que vi llorar a mi padre”.

