Durante casi dos semanas, los aviones de combate chinos dejaron de sobrevolar Taiwán. Nadie parece saber por qué

Por Will Ripley y Wayne Chang, CNN

Las fuerzas militares de Taiwán se han acostumbrado a la tarea diaria de rastrear los aviones de guerra chinos que vuelan cerca de la isla. Algunos días hay unos pocos. Otros, muchos más. Pero su presencia es casi constante.

Así que cuando los cazas dejaron de volar repentinamente durante casi dos semanas, el silencio fue al mismo tiempo sorprendente y profundamente desconcertante.

Ese hechizo se rompió el jueves cuando cinco aviones del Ejército Popular de Liberación (EPL) operaron alrededor del Estrecho de Taiwán durante las 24 horas anteriores, según el ejército de Taiwán, y varios volaron cerca de la línea media que divide la vía fluvial.

Los analistas dicen que fue la pausa más larga en la actividad aérea china desde que Taiwán comenzó a publicar datos militares diarios.

“Esto es francamente diferente a todo lo que hemos visto en la historia reciente en términos de actividad del EPL alrededor de Taiwán”, declaró a CNN Ben Lewis, fundador de PLATracker, una plataforma de datos abiertos que rastrea los movimientos militares chinos alrededor de Taiwán, Japón y el Mar de China Meridional.

“Desde que el Ministerio de Defensa de Taiwán comenzó a publicar estos datos en 2020, la tendencia ha sido al alza”, indicó Lewis. “Y ahora, esta pausa, que quizá haya terminado hoy, quizá no, representa un cambio muy significativo en el patrón”.

A partir del 27 de febrero, Taiwán registró 13 días consecutivos sin aviones de guerra chinos volando cerca de la isla.

Una breve excepción ocurrió el 6 de marzo, cuando se detectaron dos aviones en el extremo suroeste de la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, pero los analistas dicen que el patrón más amplio todavía representa una ruptura sorprendente con los últimos años de actividad militar china en constante aumento.

El repentino silencio desconcertó a los analistas y planteó una serie de posibles explicaciones.

Una teoría es que Beijing puede estar tratando de evitar una escalada de tensiones antes de una reunión planeada a finales de este mes entre el líder de China, Xi Jinping, y el presidente Donald Trump, donde se espera que el comercio, la tecnología y Taiwán ocupen un lugar destacado.

“Si estuviera en Las Vegas, lo apostaría a la visita de Trump”, apuntó Lewis.

Otros han señalado la guerra que involucra a Irán y su potencial impacto en los mercados energéticos globales, aunque los analistas dicen que esa conexión es menos segura.

Algunos observadores también señalan que las reuniones parlamentarias anuales de China, conocidas como las “Dos Sesiones”, que concluyen esta semana, son un período en el que la actividad militar ocasionalmente se ha desacelerado en el pasado.

El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, pidió cautela a la hora de sacar conclusiones de la pausa, señalando que la actividad naval china alrededor de Taiwán ha continuado durante todo el período.

“Existen muchas teorías”, declaró Koo a la prensa el miércoles. “Pero seguimos viendo buques de guerra chinos operando alrededor de Taiwán a diario, y estos esfuerzos por convertir el estrecho de Taiwán en aguas interiores de China no han cesado”.

De hecho, Taiwán siguió rastreando varios buques de guerra chinos que operaban alrededor de la isla durante todo el período, incluso mientras los cielos sobre ella permanecían inusualmente tranquilos.

Lewis señaló que el número limitado de aeronaves detectadas el jueves podría no indicar un retorno total a la actividad normal.

Los vuelos se produjeron el mismo día en que un avión de vigilancia P-8 de la Marina de Estados Unidos transitó el estrecho de Taiwán, en lo que la Séptima Flota dice que es una demostración del “compromiso de Washington con un Indo-Pacífico libre y abierto”, y los aviones chinos pueden haber sido desplegados simplemente para monitorear los aviones estadounidenses.

Aun así, la respuesta pareció silenciada en comparación con incidentes anteriores cuando barcos o aviones estadounidenses pasaron por la vía fluvial.

“En comparación con incidentes anteriores cuando la Armada de Estados Unidos transitó el Estrecho de Taiwán, el número de aviones chinos desplegados hoy fue en realidad bastante bajo”, indicó Lewis.

Esa incertidumbre hace que los analistas observen de cerca qué sucede a continuación.

En los últimos cinco años, Beijing ha incrementado dramáticamente el número de aviones que envía cerca de Taiwán, normalizando gradualmente lo que alguna vez se habrían considerado importantes incursiones militares.

Algunos días, Taiwán ha informado de la presencia de decenas de aviones chinos operando cerca de la isla.

En ese contexto, comentó Lewis, la repentina desaparición de los vuelos ha sido tan sorprendente como su regreso.

“Antes, cinco aviones acaparaban titulares”, sostuvo. “Ahora hablamos de cero, y eso es lo inusual”.

Por ahora, el misterio sigue sin resolverse.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.