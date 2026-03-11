El shock petrolero escapa al control de Trump: no bastará declarar el fin de la guerra

Análisis de David Goldman

El presidente Donald Trump tiene un discurso para los estadounidenses preocupados por los altos precios del petróleo y el gas: el aumento de los precios del combustible es un sacrificio temporal pero necesario, y volverá a caer rápidamente una vez que termine la guerra con Irán.

Trump afirmó el jueves que los precios de la gasolina “bajarán muy rápidamente cuando esto termine”. El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, declaró el viernes que el alivio en las gasolineras llegaría en “semanas, no en meses”. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el martes el reciente aumento de los precios del petróleo y el gas como “temporal”.

“Una vez que se cumplan plenamente los objetivos de seguridad nacional de la Operación Epic Fury, los estadounidenses verán que los precios del petróleo y del gas caen rápidamente, incluso por debajo de los niveles previos al inicio de la operación, y viviremos en un mundo en el que Irán ya no podrá amenazar a Estados Unidos o a sus aliados con una bomba nuclear”, dijo Leavitt

Pero no será tan fácil, incluso si Trump vuelve a dar marcha atrás, algo que en Wall Street describen como su tendencia a amenazar con medidas duras y luego recular, también conocida como TACO (el acrónimo para “Trump siempre se acobarda”).

Para que los precios del petróleo vuelvan a su nivel anterior al inicio de la guerra, la Marina estadounidense primero deberá asegurar el estrecho de Ormuz, la estrecha masa de agua por la que circula el 20 % del petróleo mundial. Irán afirmó que incendiará los petroleros que atravesaran el estrecho, lo que bloqueó gran parte del petróleo mundial durante lo que va de la guerra. Además, Irán ha comenzado a sembrar minas en la vía fluvial, según informaron fuentes a Natasha Bertrand de CNN.

Incluso si la Marina pudiera asegurar el estrecho en el plazo previsto por Trump, los analistas de la industria petrolera siguen escépticos de que el estrecho pueda reabrirse por completo y que la producción en la región pueda volver a funcionar durante al menos un mes, si no mucho más.

Esto significa que los precios altos del petróleo podrían mantenerse durante un tiempo, y los precios del gas, que siguen a los del petróleo, podrían permanecer elevados durante más tiempo aún.

Las fuerzas armadas estadounidenses están desarrollando planes para eliminar la capacidad de Irán de atacar a los petroleros.

“No revelaré qué acciones, pero sepan que el presidente no tiene miedo de apelar a ellas”, dijo Leavitt el martes.

Mientras tanto, la administración ha dicho que la Marina en algún momento comenzará a escoltar buques petroleros a través de la vía fluvial. Hasta el momento, eso no ha sucedido, confirmó Leavitt el martes. Si Irán aumenta la instalación de minas en el estrecho, eso podría complicar la situación.

Según S&P Global Market Intelligence, el número de petroleros que atraviesan el estrecho ha sido de un solo dígito o cero cada día durante la última semana, en comparación con aproximadamente 50 por día antes de la guerra.

“Las palabras no van a convencer a los precios del petróleo de que vuelvan a la normalidad; el estrecho es clave para ello”, afirmó Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners. “No se puede volver a la normalidad con 15 millones de barriles diarios en un cuello de botella y fuera del mercado”.

Esta semana, los precios del petróleo cayeron ante la posibilidad de que Trump termine reculando. Con la expectativa de que el aumento de la inflación lo obligue a cambiar de rumbo, el crudo cayó a unos US$ 90 por barril el miércoles, tras haber superado los US$ 100 el lunes.

Pero el petróleo y el gas aún tienen un largo camino por recorrer antes de volver a la normalidad: el petróleo se cotizaba a unos US$ 60 el barril antes de la guerra. Y los precios de la gasolina en Estados Unidos, que promedian más de US$ 3,50 el galón, estaban por debajo de los US$ 3 justo antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

“Para que los precios regresen a niveles normales de manera sostenible, probablemente será necesaria una neutralización creíble de la capacidad de Irán de interrumpir el tránsito marítimo”, dijo Luisa Palacios, expresidenta de Citgo y actual directora general del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Según Homayoun Falakshahi, analista principal de investigación de crudo de Kpler, el restablecimiento del tráfico normal en el estrecho de Ormuz podría tardar entre uno y tres meses. Solo entonces el petróleo caerá de nuevo a US$ 60 por barril.

Esto se debe en parte a la complejidad de la guerra. Después de que Estados Unidos e Israel eliminaran a su líder supremo, Irán podría dudar en deponer las armas rápidamente. Y eliminar todos los drones y minas que amenazan a los barcos en el estrecho probablemente no sea posible, lo que significa que los buques podrían requerir escoltas navales durante un tiempo.

Incluso si el tráfico del estrecho se reabre pronto, el peligroso y complejo proceso de proteger esos petroleros podría mantener un cuello de botella durante un mes o más, señaló Jay Hatfield, CEO y fundador de Infrastructure Capital.

Otro factor: una parte importante —alrededor de 7 millones de barriles— de la producción petrolera de Medio Oriente fue suspendida la semana pasada porque no había dónde colocar el crudo que estaban extrayendo.

Reactivar esa producción no es tan simple como accionar un interruptor. El CEO de Saudi Aramco, Amin Nasser, dijo en una conferencia de resultados esta semana que la compañía podría comenzar a aumentar la producción en cuestión de días una vez que se reabra el estrecho. Sin embargo, restablecerla completamente podría tardar entre una y dos semanas, según Bob Yawger, especialista en materias primas de Mizuho.

Y la producción no podrá reanudarse por completo hasta que haya buques cisterna navegando por el estrecho para recoger y entregar el petróleo. El espacio de almacenamiento está al máximo de su capacidad.

Es por eso que varios analistas petroleros esperan que los precios se mantengan altos hasta que la industria tenga claridad —no solo retórica— sobre cuándo y cómo los barcos podrían comenzar a navegar nuevamente por el Estrecho.

Incluso entonces, el mercado puede seguir asignándole al petróleo una “prima de riesgo” que mantendrá su precio muy por encima de los niveles regulares, al menos hasta que los inversores sientan que Irán ya no representa una amenaza para los buques en la región.

Eso podría tardar un tiempo: la Administración de Información Energética de EE.UU. pronosticó el martes que el crudo Brent, la referencia internacional, se negociará por encima de los US$ 95 por barril durante los próximos dos meses, antes de caer a US$ 80 por barril en el verano (boreal) y US$ 70 por barril en otoño. Añadió que su pronóstico se basa en suposiciones sobre la duración del conflicto en Medio Oriente y las interrupciones de la producción petrolera.

Si el petróleo se mantiene tan alto, los precios de la gasolina podrían acercarse a los US$ 4 por galón y mantenerse en esa cifra hasta que bajen significativamente, y se mantengan más bajos. En el verano de 2022, cuando el petróleo cayó US$ 20 quedando por debajo de los US$ 100 en cuestión de semanas, la gasolina se mantuvo muy por encima de los US$ 4 durante varios meses antes de caer.

En otras palabras, esto podría ser algo más que un “ pequeño fallo” de Trump.

