Aeropuertos de EE.UU. sufren demoras por escasez de personal, mientras sigue el cierre del Departamento de Seguridad Nacional

Las filas en los controles de seguridad se extendieron por más de una hora el domingo en los aeropuertos de todo el país, mientras continúa el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

El departamento, que supervisa la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), publicó fotos de largas filas en sus redes sociales, culpando a los demócratas de usar los viajes de vacaciones de primavera como rehenes para obtener beneficios políticos. La financiación del departamento se agotó a mediados de febrero en medio de un estancamiento entre republicanos y demócratas sobre la reforma migratoria federal.

Las filas de la TSA en el Aeropuerto William P. Hobby de Houston se extendieron durante más de tres horas la tarde del domingo, según informó la agencia. El aeropuerto recomendó a los pasajeros llegar de cuatro a cinco horas antes de sus vuelos.

“El cierre del gobierno podría afectar las operaciones de seguridad de un día para otro, e incluso de un turno para otro”, anunció el aeropuerto Hobby en una publicación en redes sociales. “Agradecemos su paciencia y comprensión mientras nuestros colaboradores federales trabajan para mantener la seguridad de todos los pasajeros”.

También se informaron largas colas en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, donde se animó a los pasajeros a llegar tres horas antes de su hora de salida programada.

Las imágenes de WWL, afiliada de CNN, mostraron la fila de seguridad que se extendía fuera del aeropuerto y hasta un estacionamiento.

“Empezó en lo profundo del garaje”, dijo Gal Jurick a WWL sobre la línea. “Dio siete vueltas antes de llegar a esta parte (dentro de la terminal)”.

“Debido a las consecuencias del cierre parcial del gobierno federal, la TSA está experimentando una escasez de personal en el control de seguridad, lo que está provocando filas más largas de lo habitual”, publicó el aeropuerto en redes sociales. “El aeropuerto cuenta con personal disponible para ayudar a mantener las filas organizadas, y seguiremos coordinando con nuestros socios federales de la TSA para abordar este problema”.

“Iré allí y empezaré a registrar a la gente”, dijo a WWL un hombre que se identificó como Brian. “Les pondré una placa”.

Los aeropuertos internacionales Hartsfield-Jackson de Atlanta, Charlotte Douglas y el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston también informaron filas más largas de lo normal.

Las fotografías tomadas en el Aeropuerto Bush el domingo por la tarde muestran la cola de seguridad que se extiende fuera de la terminal, con viajeros formados a lo largo de la acera en el área de llegadas.

Los trabajadores de TSA recibieron sólo un cheque de pago parcial el 28 de febrero y perderán su primer cheque de pago completo el 14 de marzo.

“Este caos es consecuencia directa de los demócratas y su negativa a financiar el DHS”, declaró Lauren Bis, portavoz del DHS, en un comunicado. “Estos héroes de primera línea recibieron solo parte de sus pagos a principios de mes y ahora se enfrentan a su primer pago completo no recibido, lo que les ha provocado dificultades económicas, ausencias y una grave escasez de personal”.

Los retrasos se producen mientras el DHS se prepara para un nuevo líder después de que el presidente Donald Trump despidiera a la secretaria Kristi Noem la semana pasada y designara al senador de Oklahoma Markwayne Mullin para reemplazarla a partir del 31 de marzo.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

