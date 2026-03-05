Arrestan a Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol en California

Por Lisa Respers France y Alli Rosenbloom, CNN

Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles, según información de las autoridades del condado de Ventura, California.

La información de detención obtenida por CNN muestra que la superestrella del pop fue detenida por la Patrulla de Caminos de California alrededor de las 9:30 p.m. hora local, fue fichada poco después de las 3:00 a.m. de este jueves y luego puesta en libertad.

El agente de información pública de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), Ryan Ayers, confirmó a CNN por teléfono este jueves que Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI).

Su vehículo fue remolcado según la información del arresto.

“Este fue un incidente desafortunado que es completamente inexcusable”, dijo a CNN un representante de Spears en un correo electrónico. “Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley, y ojalá esto pueda ser el primer paso de un cambio largamente postergado que necesita ocurrir en la vida de Britney. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”.

“Sus hijos van a pasar tiempo con ella”, dijo el representante. “Sus seres queridos van a elaborar un plan, necesario y ya postergado, para prepararla para el éxito y su bienestar”.

No es la primera vez que Spears ha tenido problemas legales.

Fue acusada de delito menor por darse a la fuga después de un accidente en 2007, cargo que posteriormente fue retirado después de que pagara los daños.

Al año siguiente fue hospitalizada para una evaluación psiquiátrica. Posteriormente, a su padre, Jamie Spears, se le concedió una tutela legal inicialmente temporal sobre sus bienes.

Esa tutela se amplió más tarde y duró 13 años, lo que llevó a los fans a iniciar el movimiento “Free Britney”, con el objetivo de ponerle fin.

Esta tutela se terminó en 2021 y, desde entonces, Spears ha sido vista principalmente a través de publicaciones en sus redes sociales, a menudo en videos de ella bailando que subía a Instagram. Su cuenta no estaba disponible este jueves.

Spears tiene programado comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Dan Heching, de CNN.