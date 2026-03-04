Llega el Clásico Mundial de Béisbol: una historia de orgullo patrio, hazañas y controversia

Por Julián Zamora, CNN en Español

El Clásico Mundial de Béisbol (o WBC, siglas en inglés de World Baseball Classic) ya está aquí. Este miércoles por la noche, o mejor dicho mediodía de jueves en Japón, comenzará el torneo que enfrentará a las mejores 20 selecciones del planeta.

Del 5 al 17 de marzo veremos un torneo de béisbol en el que las estrellas más destacadas de la pelota caliente internacional y de las Grandes Ligas de Estados Unidos se reúnen para representar a sus países.

Así como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo defienden a sus selecciones en el Mundial de fútbol, en el Clásico veremos a figuras como Shohei Ohtani, considerado hoy el mejor jugador de béisbol del mundo, representando a Japón, o a Aaron Judge vistiendo los colores rojo, blanco y azul de Estados Unidos.

Este año las sedes serán Houston, Texas; Miami, Florida; San Juan, Puerto Rico y Tokio, Japón.

En la final del WBC de hace tres años se enfrentaron dos gigantes del béisbol: Ohtani en el montículo y Mike Trout en la caja de bateo. El mejor jugador “two-way” (es decir bateador y lanzador) del planeta frente a uno de los bateadores más temidos de la MLB.

El resultado fue un momento cargado de tensión, digno de una película de suspenso de Alfred Hitchcock, que acabó por decantar el título.

Tres bolas, dos strikes, dos outs. Parte alta del noveno inning, es decir, con una sola oportunidad para asegurar el triunfo o extender la agonía.

Ohtani lanzó un slider de 140 km/h, imparable, y Trout abanicó… tercer strike y Japón se coronó campeón.

Así fue como un duelo entre superestrellas se convirtió en la esencia misma de lo que un campeonato mundial puede y debe ofrecer.

Y es que este torneo es verdaderamente especial. El Clásico Mundial de Béisbol permite ver a figuras activas de la Major League Baseball representando a sus países, algo que rara vez ocurre. La pasión, la intensidad y la competencia se desbordan en cada juego.

El Clásico es, para muchos, el verdadero campeonato mundial del béisbol, ello si comparamos el título que las Grandes Ligas de Estados Unidos le dan a su gran final, la Serie Mundial (o World Series).

El WBC se jugó por primera vez en 2006. Fue un trabajo conjunto de la MLB y la MLBPA (Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas) con el apoyo de federaciones internacionales.

El objetivo era claro: internacionalizar aún más al béisbol, dar visibilidad global a la liga y cumplir el sueño de muchos peloteros de representar a su país haciendo lo que mejor saben hacer.

Hasta ahora se han disputado cinco ediciones. Japón es el máximo ganador, con tres títulos, seguido por Estados Unidos y República Dominicana, con un título cada uno.

Puerto Rico llegó a dos finales consecutivas, en 2013 y 2017, mientras que Cuba fue finalista en el torneo de 2006.

Sin embargo, pese a todo lo que representa y está en juego, en Estados Unidos el torneo genera controversia entre algunos aficionados de los grandes equipos que temen por el riesgo de que sus jugadores se lesionen y no rindan al 100% durante la temporada regular.

Un caso muy recordado fue el del cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, quien en 2023 se lesionó durante una celebración y se perdió toda la temporada con los Mets.

Por eso, algunos equipos incluso, protegiendo contratos millonarios, limitan o prohíben la participación de sus jugadores. Una de la formas más comunes es evitar que los peloteros recién salidos de una lesión o que se han lesionado recientemente participen del Clásico.

Pero, para los peloteros el Clásico representa algo distinto: orgullo nacional, identidad y una oportunidad única en sus carreras. Por eso Edwin Diaz ya dijo que este año jugaría nuevamente para los Rubios, como le conocen cariñosamente al equipo de Puerto Rico.

Con apenas cinco ediciones, el World Baseball Classic ya ha dejado imágenes icónicas, rivalidades intensas y momentos que redefinieron el béisbol internacional. Su crecimiento es innegable, aunque el debate entre espectáculo global y protección de los jugadores sigue abierto.

Porque en el WBC, como aquel lanzamiento de Ohtani, cada strike puede ser eterno… y, como el triunfo de Japón, puede marcar la historia.

