Cuando Rusia invadió Ucrania, la gasolina subió a US$ 5 el galón en EE.UU. ¿Es diferente esta vez?

Hace cuatro años, Rusia atacó a Ucrania y el petróleo se disparó un 50 % en cuestión de semanas, superando los US$ 100 por barril. La gasolina subió rápidamente de unos US$ 3,50 a US$ 5 por galón.

Esa guerra puso en riesgo 3 millones de barriles diarios de crudo ruso.

La guerra con Irán detuvo casi instantáneamente el flujo de 20 millones de barriles de petróleo desde todo el Medio Oriente.

Sin embargo, los precios del petróleo subieron solo un 6 % el lunes, y no se espera que los de la gasolina se acerquen a los US$ 5 por galón en el futuro cercano. El martes, el petróleo subió otro 7 %, a unos US$ 76 por barril, y la gasolina se disparó US$ 0,10, a US$ 3,10 por galón.

¿Qué cambió?

Rusia lanzó la guerra en Ucrania, pero esta fue iniciada por Estados Unidos. Eso significa que Washington puede poner fin a su ataque cuando lo considere oportuno.

Aunque el presidente Donald Trump ha sugerido que la guerra podría continuar durante varias semanas, la realidad política interna podría frenar sus planes: el declive de las encuestas a medida que los estadounidenses se enfrentan a un costo de vida persistentemente alto.

La asequibilidad sigue siendo un problema importante para los votantes antes de las elecciones intermedias de este año y el aumento en los precios de la gasolina podría perjudicar a los republicanos.

“El objetivo final específico para Estados Unidos sigue siendo incierto”, escribió Ed Mills, analista de políticas de Washington en Raymond James, en una nota a clientes el domingo por la noche. Sin embargo, eso significa que Trump puede “declarar la victoria” cuando quiera, añadió Mills.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pareció indicar que el conflicto tendría una duración limitada en comentarios realizados el lunes por la mañana, lo que hizo caer los futuros del petróleo desde sus máximos anteriores.

“Esto no es Iraq. Esto no es interminable”, declaró Hegseth desde el Pentágono. “Es todo lo contrario”.

También hay más petróleo crudo disponible ahora que en 2022, incluso cuando el consumo se mantiene estable.

En aquel entonces, la demanda de energía aumentaba rápidamente a medida que la economía salía de la pandemia.

Los países de la OPEP+ incrementaron la producción durante 2025, lo que se sumó a un exceso de oferta.

El exceso de crudo explica por qué el West Texas Intermediate, el precio de referencia del petróleo estadounidense, se cotizaba con seguridad por debajo de los US$ 60 por barril hasta hace poco.

El crudo cerró por encima de los US$ 70 por barril el lunes por primera vez desde finales de julio.

“Hay mucho petróleo crudo disponible”, indicó Tom Kloza, analista petrolero independiente y asesor de Gulf Oil. “Hay más petróleo crudo… que demanda”.

Aunque actualmente el mercado está apostando contra un escenario que podría imitar el shock de precios del petróleo y la gasolina de 2022, los precios aún podrían aumentar.

En muchos aspectos, la guerra con Irán plantea mayores riesgos para el mercado petrolero que la guerra de Rusia con Ucrania cuando ese conflicto comenzó en 2022.

Irán es un productor menor que Rusia. Sin embargo, los aliados petroleros de Estados Unidos en la región también han sufrido ataques a su propia infraestructura, incluyendo a Kuwait y Qatar, miembros clave de la OPEP, así como a Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo.

Y el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz, un canal justo al lado de la costa sur de Irán por el que pasa uno de cada cinco barriles de petróleo del planeta, prácticamente se ha paralizado.

Los operadores de buques y las aseguradoras marítimas no quieren arriesgarse a navegar por esa vía mientras los combates arrecian.

“La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán tiene el potencial de ser la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia si los flujos a través del estrecho de Ormuz siguen siendo bajos o se detienen”, escribió Jim Burkhard, jefe de investigación de petróleo crudo en S&P Global Energy, en un informe el lunes.

Según S&P, sólo cinco petroleros transitaron el estrecho de Ormuz el domingo, una cifra inferior al promedio reciente de 60 tanqueros por día.

“Cuando Rusia invadió Ucrania, los precios del crudo subieron aproximadamente un 50 % en pocas semanas”, declaró Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group. “Ahora tenemos mucho más petróleo en riesgo”.

Si los precios se disparan, la administración Trump puede tener menos poder de fuego para responder que el que tuvo Estados Unidos en 2022.

El aumento de los precios del petróleo y la gasolina después de la guerra en Ucrania duró poco, en parte porque el Gobierno de EE. UU. liberó un récord de 180 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) del país.

La SPR, la reserva de petróleo de emergencia más grande del mundo, se encuentra en una red de cavernas de sal subterráneas en Louisiana y Texas.

Una fuente familiarizada con los planes de la Casa Blanca comentó a CNN que explotar el SPR no está bajo consideración en este momento.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también declaró que la administración continuará monitoreando la situación.

“Las políticas de la Administración Trump han llevado a la mayor producción de petróleo estadounidense en la historia, con aún más petróleo proveniente de nuestro nuevo mercado y de los acuerdos con Venezuela”, afirmó. “Los Departamentos de Energía y del Tesoro continuarán monitoreando los mercados petroleros y harán todo lo posible para mantener los precios estables”.

Las reservas de petróleo de emergencia de Estados Unidos siguen siendo considerables, pero ahora son aproximadamente un 30 % más pequeñas que cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

“Existen reservas de reserva —reservas estratégicas, cargas redireccionadas, inventarios flotantes elevados—, pero son medidas provisionales”, afirmó Angie Gildea, directora de estrategia energética de KPMG en EE. UU. No se sabe con certeza cuánto durará la guerra, añadió, y “la variable crítica es la duración”.

McNally señaló que los ejemplos pasados ​​han entrenado al mercado para pensar que si bien “los conflictos ocurren, las interrupciones graves del suministro no”.

“En los últimos siete años, el mercado petrolero ha experimentado una serie de momentos de alarmas similares al del chico que solía avisar que se estaba acercando el lobo. Sustos geopolíticos que se disiparon y permitieron la caída de los precios. Pero recordemos que la historia del chico no terminó bien”, expuso McNally. “Si Irán se mantiene en la lucha, esta será una auténtica crisis energética sin precedentes en la historia moderna. Esta podría ser la más grave”.

Adam Cancryn de CNN contribuyó a este informe.

