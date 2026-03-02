Clásico Mundial de Béisbol: estas son las 10 figuras a seguir en el torneo

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

El Clásico Mundial de Béisbol se disputará desde este jueves 5 de marzo en Tokio, Japón, y, a pesar de las restricciones que representa para los beisbolistas el hecho de que se juegue en medio de la pretemporada de las Grandes Ligas, el torneo reunirá a lo mejor del deporte del diamante durante dos semanas, buscando al nuevo campeón mundial de selecciones de este deporte.

Habrá un sinfín de figuras presentes en la capital japonesa, pero estas son las 10 más importantes:

El jardinero central de los Brewers de Milwaukee es una sensación, tanto a la defensiva como con su bate. Fue tercero en la votación al novato del año de la Nacional en 2024, y en dos años en las mayores ya suma 42 jonrones y 157 empujadas, con un promedio de .272.

El veterano primera base defenderá por primera vez en su carrera los colores de Estados Unidos, después de ser un ejemplo de consistencia. Con una carrera digna de ingresar al Salón de la Fama, Harper buscará mostrará lo mejor de su juego en el torneo para sumar una corona más a su aquilatada carrera.

Arenado jugó en 2017 con la selección de Estados Unidos, pero decidió representar al país de su madre en esta edición. Es un bateador sólido, consistente, de mucha experiencia en Grandes Ligas, que ahora buscará ayudar a la mermada selección boricua, que perdió a sus principales figuras: Francisco Lindor, Javier Báez y Carlos Correa no estarán en el campo.

República Dominicana llevará un auténtico arsenal para jugar el Clásico Mundial este año, y Vladimir Guerrero Jr. promete aportar su poder de fuego a la primera base de un equipo que está plagado de figuras. Tuvo una postemporada asombrosa con los Blue Jays de Toronto y buscará seguir en ese camino en Japón.

Yamamoto es uno de los mejores lanzadores de todo el torneo. Viene de ser el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial y una de las piezas claves de los Dodgers de Los Ángeles en su camino al bicampeonato, logrado la temporada pasada. Sin Ohtani lanzando, será clave su actuación en la lomita.

El Cy Young (mejor lanzador) de la Liga Nacional, aún y con restricciones, siempre es un espectáculo para ver, y más defendiendo a Estados Unidos. Skenes y Tarik Skubal serán las armas principales del pitcheo de una selección estadounidense que está blindada para buscar la final del torneo.

Saludable, tal y como está ahora, Acuña es uno de los tres peloteros más completos de todo el béisbol. Tras una gran temporada de regreso, donde ganó el premio al “Regreso de Año”, a Acuña le toca en su segundo Clásico Mundial asumir un rol de figura, tratando de llevar a Venezuela más allá de los cuartos de final, algo que esa selección solo logró en la edición de 2009.

Soto pudiera ser el pelotero más completo de las Grandes Ligas, sin lugar a dudas. Más allá de las incógnitas que pueden existir sobre su guante, o las que generó con su promedio por debajo de lo usual en la campaña anterior, sus más de 40 jonrones y 100 remolcadas lo hacen imprescindible. Ahora parece que tiene una gran oportunidad para darle la segunda corona a República Dominicana desde 2013, siendo fundamental para su selección.

Si alguien quedó maravillado por la intensidad con la que Shohei Ohtani jugó la postemporada para los Dodgers, sepa que no tiene comparación con la forma apasionada con la que vive el juego cuando está con el uniforme de Japón. Ohtani tiene la responsabilidad de cargar con la selección japonesa en el torneo, donde solo podrá jugar como bateador, para llevarlos a su segundo Clásico Mundial consecutivo. Ya fue el Más Valioso de 2023, ¿repetirá en 2026?

El mejor bateador del béisbol encabeza a la selección de Estados Unidos después de ser el Jugador Más Valioso de la Liga Americana con una temporada descomunal. Ganó el título de bateo del joven circuito y estuvo entre los líderes de cuadrangulares e impulsadas. Su estampa lidera a una selección ampliamente favorita, que deberá cargar con el peso de tener solamente un título de este torneo, y que, además, viene de ceder en la última final ante Japón.

