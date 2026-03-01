Excarcelan al gendarme argentino Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela

Por CNN en Español

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue excarcelado este domingo tras más de un año de detención en Venezuela, según confirmaron su esposa María Alexandra Gómez y el canciller de Argentina.

“La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”, escribió en su cuenta de X el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno.

Quirno celebró la excarcelación de Gallo, quien había sido detenido en diciembre de 2024, y destacó el trabajo diplomático para su retorno, agradeciendo particularmente a los gobiernos de Italia y Estados Unidos, así como a la organización no gubernamental Foro Penal.

“La República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”, agregó el canciller.

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, también confirmó en su cuenta de X que había hablado con el gendarme y que él ya se encontraba volando hacia Argentina.

“Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió Gómez en un mensaje en su cuenta de X.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó una foto de Gallo a punto de abordar un avión, antes de que fuera trasladado de regreso a Argentina en un vuelo gestionado por la institución.

La AFA expresó en un comunicado su agradecimiento a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por “facilitar el contacto que permitió este acercamiento”.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, escribió la AFA en un comunicado.

Esta semana, Gallo había podido conversar telefónicamente con su esposa por primera vez, mientras crecía la expectativa por el proceso de excarcelaciones anunciado por el chavismo a inicios de enero.

El gendarme fue detenido en diciembre de 2024 cuando ingresaba en un paso terrestre a Venezuela para reencontrarse con su pareja y su hijo, que estaban desde hace siete meses en el país, según la denuncia que difundió la Cancillería de Argentina.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó tras la detención que el suboficial argentino “se quiso infiltrar” en el país. Gallo está acusado de presunta vinculación a acciones terroristas. Por su parte, la entonces ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, declaró que Gallo “no viajó en calidad de gendarme, sino como papá”.

En enero, la esposa de Gallo dijo a CNN que considera el caso de su marido como una desaparición forzada y lo comparó con el proceso que enfrenta el capturado presidente Nicolás Maduro en Nueva York: “A mi marido nunca le permitieron la asistencia consular que ahora reclama Maduro”.

