El América fue goleado por Tigres y el Cruz Azul es el nuevo líder de la Liga MX: así fue la jornada 8 del Clausura

La jornada 8 del futbol mexicano dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, resultados sorpresivos y una goleada que sacudió al equipo más mediático del torneo, el América. Entre altas y bajas, el campeonato comienza a perfilar tendencias en una jornada que marcó prácticamente la mitad del Clausura 2026.

En las altas aparece Mazatlán, que abrió la fecha con un triunfo inesperado frente a Pachuca. Los Cañoneros se impusieron por la mínima diferencia gracias a un gol de Dudu, en un partido donde priorizaron el orden defensivo y supieron aprovechar su oportunidad más clara. La victoria no solo representa tres puntos valiosos, sino también un impulso anímico para un equipo que apenas logró su segundo triunfo de la campaña.

Juárez también levantó la mano al derrotar 3-1 al Atlas en la frontera. Los locales fueron efectivos al frente y aprovecharon los errores defensivos de los Rojinegros, que siguen sin encontrar regularidad. En contraste, Pumas rescató apenas un empate 1-1 ante Tijuana en un duelo muy disputado, mientras los fronterizos continúan sin contar con Gilberto Mora por una pubalgia.

Otra de las notas positivas fue Puebla, que sorprendió al Atlético de San Luis como visitante. La Franja se llevó el triunfo por la mínima con un gol de Esteban Lozano en los últimos minutos, silenciando el estadio de los potosinos y sumando tres puntos de oro fuera de casa. Al igual que el Mazatlán, los poblanos también sumaron apenas su segundo triunfo de la temporada.

En la parte alta de la tabla, Toluca confirmó su buen momento al vencer 2-0 a Chivas. Los Diablos Rojos mostraron contundencia y carácter para subir al segundo lugar con 18 puntos. El Rebaño, en cambio, ligó su segunda derrota consecutiva y perdió el liderato, aunque se mantiene tercero con las mismas unidades que el Toluca, pero con peor diferencia de goles.

La cima ahora pertenece a Cruz Azul, que llegó a 19 puntos tras imponerse 2-0 como visitante ante Monterrey. La Máquina fue sólida y efectiva, mientras que los Rayados sumaron su tercera derrota en los últimos cinco partidos, situación que ha generado molestia entre su afición, que comienza a cuestionar el trabajo del técnico español Domènec Torrent.

León también se coloca entre las altas tras vencer 2-1 a Necaxa. El colombiano Díber Cambindo aplicó la ley del ex al marcarle a su antiguo equipo, club con el que incluso fue campeón de goleo en el Clausura 2024.

En las bajas, además de Monterrey y Chivas por dejar escapar la cima, destaca el América, que cerró la jornada con una dura derrota 4-1 ante Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes. Brian Rodríguez descontó para las Águilas, pero los felinos fueron ampliamente superiores con doblete de Brunetta y goles de Jesús Angulo y Ángel Correa.

La jornada 8 dejó claro que el torneo está más reñido que nunca, con un nuevo líder y varios equipos que comienzan a perfilarse como protagonistas en esta fecha que marca prácticamente la mitad del campeonato regular.

