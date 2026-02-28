¿Tiene Irán armas nucleares? Así es su programa atómico

Por Mostafa Salem, Helen Regan y Lou Robinson, CNN

Luego de los ataques que lanzaron EE.UU. e Israel contra Irán en junio de 2025 para, entre otras cosas, acabar con su programa nuclear, ambas naciones aliadas atacaron nuevamente este sábado, ahora de manera conjunta, al país de Medio Oriente, que a su vez respondió con ataques de represalia.

Antes de los nuevos ataques, mientras se estancaban las conversaciones entre EE.UU. e Irán y crecía la especulación de un ataque estadounidense en suelo iraní por la falta de un acuerdo, el Gobierno de Donald Trump citó repetidamente la potencial amenaza nuclear de Irán y planteó la posibilidad de utilizar su fuerza militar si Teherán no llegaba a un acuerdo.

Sin embargo, la actual posición de la Casa Blanca sobre la potencial amenaza nuclear iraní contrasta con lo que afirmó el Gobierno de Trump una y otra vez tras los ataques de junio del año pasado contra tres sitios nucleares de Irán: que había “destruido” su programa nuclear, a pesar de informes de inteligencia preliminares que señalaron que los ataques no destruyeron los componentes principales del programa nuclear iraní y probablemente solo lo retrasaron meses.

En medio de la oleada reciente de ataques y de las renovadas preocupaciones nucleares, te presentamos en qué consiste el programa nuclear de Irán.

Irán lleva décadas desarrollando un programa nuclear que considera una fuente de orgullo nacional y soberanía. Asegura que el programa es solo para fines energéticos pacíficos y planea construir más plantas nucleares para satisfacer la demanda interna y liberar más petróleo para exportación.

Las plantas nucleares requieren uranio y, según el organismo de control nuclear de la ONU, ningún otro país tiene el tipo de uranio que posee Irán sin tener también un programa de armas nucleares.

Eso ha alimentado sospechas de que Irán no es completamente transparente sobre sus intenciones. Teherán ha usado su reserva de uranio apto para armas como moneda de cambio en negociaciones con Estados Unidos, diciendo una y otra vez que se desharía de él si se levantan las sanciones lideradas por la Casa Blanca.

EE.UU. lanzó un programa nuclear con Irán en 1957. En esa época, el monarca prooccidental —el Sha— gobernaba Irán y ambos países eran aliados.

Con el respaldo de EE.UU., Irán comenzó a desarrollar su programa de energía nuclear en los años 70. Pero EE.UU. retiró su apoyo cuando el Sha fue derrocado durante la Revolución Islámica de 1979.

Desde la revolución, que transformó a Irán en una república islámica, las naciones occidentales han temido que el país pueda usar su programa nuclear para producir armas atómicas usando uranio altamente enriquecido.

Irán ha sostenido que no busca construir armas nucleares. Es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de la ONU, bajo el cual se comprometió a no desarrollar una bomba.

Las principales instalaciones nucleares de Irán se encuentran en Natanz, Fordow, Isfahán y Bushehr.

El centro de la controversia sobre el programa nuclear de Irán es el enriquecimiento de uranio, un proceso usado para producir combustible para plantas de energía que, a niveles más altos, también puede utilizarse para fabricar una bomba nuclear.

A principios de la década de 2000, inspectores internacionales anunciaron que habían encontrado rastros de uranio altamente enriquecido en una planta iraní en Natanz. Irán detuvo temporalmente el enriquecimiento, pero lo reanudó en 2006, insistiendo en que estaba permitido en su acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) de la ONU.

Esto desembocó en años de sanciones internacionales contra Irán.

Tras años de negociaciones, Irán y seis potencias mundiales firmaron en 2015 un acuerdo nuclear que limitaba la amenaza nuclear iraní a cambio de menos sanciones.

El acuerdo exigía que Irán mantuviera sus niveles de enriquecimiento de uranio en no más del 3,67 %, reducir drásticamente su reserva de uranio y eliminar gradualmente sus centrifugadoras, entre otras medidas.

El uranio no es apto para bombas hasta que se enriquece al 90 % de pureza. Las plantas nucleares que generan electricidad usan uranio enriquecido entre 3,5 % y 5 %.

No está claro qué tan cerca está Irán de construir una bomba nuclear, si es que lo está, pero ha avanzado significativamente en la producción de uranio altamente enriquecido. En los últimos años, ha reducido drásticamente el tiempo necesario para alcanzar niveles aptos para armas: ahora solo requeriría alrededor de una semana para producir suficiente material para una bomba.

En 2018, Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán e impuso nuevas sanciones para debilitar su economía.

Teherán, en respuesta, dejó de cumplir partes del acuerdo y comenzó a aumentar el enriquecimiento y las reservas de uranio, y a usar centrifugadoras avanzadas.

Eliminó todo el equipo de la AIEA previamente instalado para vigilancia y monitoreo.

El Gobierno de Biden puso en marcha negociaciones indirectas con Irán para revivir el acuerdo, pero estas fracasaron en 2022.

En 2023, la AIEA informó que se encontraron partículas de uranio enriquecidas al 83,7 % de pureza —cerca del nivel apto para bombas— en una instalación nuclear iraní. Su reserva de uranio enriquecido al 60 % también creció a 128,3 kilogramos, el nivel más alto documentado hasta entonces.

El año pasado, EE.UU. redujo el llamado “tiempo de ruptura” de Irán —el tiempo necesario para producir suficiente material fisible para un arma nuclear— a “una o dos semanas”.

Un informe de la AIEA enviado a los Estados miembros a fines del mes pasado indicó que la reserva de uranio enriquecido al 60 % de Irán había crecido a 408 kilogramos. Eso es suficiente, si se enriquece más, para nueve armas nucleares, según el estándar de la AIEA.

La AIEA ha acusado durante mucho tiempo a Irán de violar sus obligaciones de no proliferación, y el jueves —por primera vez en casi 20 años— su junta aprobó una resolución en la que declara oficialmente que Irán está incumpliendo esas obligaciones. Irán prometió responder intensificando sus actividades nucleares.

En tanto, la semana pasada, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, sugirió que la amenaza nuclear de Irán era bastante inminente.

“Han estado enriqueciendo mucho más de lo necesario para la energía nuclear civil. Ha llegado al 60 %”, declaró Witkoff a Fox. “Probablemente estén a una semana de tener material para fabricar bombas de grado industrial, y eso es realmente peligroso”.

El enriquecimiento es un proceso que aumenta la cantidad de uranio-235, un tipo especial de uranio usado para alimentar reactores nucleares o, en cantidades mucho mayores, para fabricar armas nucleares.

El uranio natural es en su mayoría uranio-238, alrededor del 99,3 %, que no sirve para energía ni bombas. Solo alrededor del 0,7 % es uranio-235, la parte necesaria para liberar energía.

Para uso energético, esa pequeña cantidad de uranio-235 debe concentrarse. Para ello, el uranio se convierte primero en gas y luego se hace girar a alta velocidad en máquinas llamadas centrifugadoras, que ayudan a separar el uranio-235 del uranio-238. Eso es el enriquecimiento.

El uranio usado en plantas nucleares suele estar enriquecido al 3,67 %. Para fabricar una bomba nuclear, debe enriquecerse alrededor del 90 %. Irán ha enriquecido uranio al 60 %: no es suficiente para una bomba, pero es un gran paso hacia material apto para armas.

Las centrifugadoras son esenciales para enriquecer uranio. Cuanto más avanzada es la centrifugadora, más rápido y eficientemente puede separar el uranio-235 del uranio-238, acortando el tiempo necesario para producir combustible nuclear o, potencialmente, material apto para armas. Irán lleva décadas mejorando su tecnología de centrifugado, comenzando con el modelo IR-1 en los años 80. Hoy opera miles de máquinas, incluidas avanzadas como la IR-6 y la IR-9.

Según la Arms Control Association, la capacidad actual de centrifugado de Irán podría permitirle producir suficiente uranio apto para armas en menos de dos semanas.

Nota del Editor: este artículo se publicó originalmente en junio de 2025 luego de los ataques de Israel a Irán y fue actualizado con la información más reciente.