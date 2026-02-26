“Payday apps”: créditos pequeños pero tasas altas, un riesgo creciente para los hispanos en EE.UU.

Por Ione Molinares, CNN en Español

¿Te quedaste sin dinero y faltan aún varios días para recibir tu salario? Es bastante común que muchos en esta situación acudan a préstamos rápidos que funcionan a manera de un adelanto del pago de salario. Si bien hasta hace un tiempo los usuarios tenían que localizar una tienda física, ahora estos préstamos están literalmente a la mano. A un clic …en tu celular. Esa inmediatez, sin embargo, tiene un alto costo.

Las llaman payday apps y ofrecen ese dinero de urgencia, casi inmediatamente, sin necesidad de buscar un préstamo regular en un banco o en una tienda física. Se vinculan directamente con la cuenta bancaria. Parecen convenientes para resolver la urgencia del momento. Pero…¡Ojo con los anuncios que prometen dinero fácil y rápido!, dice Graciela Aponte-Díaz del Center for Responsible Lending – CLR (Centro pro Prestamos Responsables), quien añade que “es muy difícil entender cuánto realmente se paga, ya que los cargos pueden estar ocultos o presentarse de manera confusa”.

Un informe del CLR alerta que los clientes pueden terminar pagando intereses descomunales, que no concuerdan con el dinero que se está recibiendo. Por ejemplo, el estudio encontró que la tasa de interés anual (APR, por sus siglas en inglés) para los préstamos que se repagaron entre 7 y 14 días fue del 383%, una tasa anual comparable a la de un préstamo típico en una tienda física (391%).

Son préstamos usualmente pequeños que no cobran una tasa de interés en sí sino una “tarifa”, “propina” o “cobro por acceso” por ejemplo. Es una estructura interesante que se mueve en un vacío legal, dice el abogado Sean Aasen, de la firma Porter Wright Moorris & Arthur.

Esto sucede porque el debate es si este tipo de “pagos avanzados del salario” pueden catalogarse como préstamos. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau) determinó hace unos años que sí eran préstamos y que tenían que regirse por la ley que obliga a una empresa, entre otros, revelar las tasas de interés y los pagos finales.

Pero luego la agencia, que ha tenido cambios fundamentales bajo la administración de Donald Trump, hizo un giro de 180 grados y determinó que los payday apps no ofrecen préstamos, por lo que no se rigen a la ley.

El estudio no establece qué grupos son los más afectados, pero los hispanos (y los inmigrantes en general) se inclinan más a usar prestamos pequeños y de fácil acceso. No es difícil concluirlo, a juzgar por el tipo de anuncios en las redes sociales o servicios de streaming, con influencers hablando en inglés o español, o jóvenes latinos que impulsan la rapidez y facilidad de los préstamos. Además, son una opción atractiva para los hispanos que buscan construir un crédito.

En una encuesta de Pew Research realizada en octubre del año pasado, un 20% de los latinos en EE.UU. respondió haber obtenido un préstamo a corto plazo, como los payday.

“Estas son aplicaciones bien diseñadas, en ocasiones respaldadas por influencers de TikTok e Instagram, y se comercializan intensamente hacia trabajadores jóvenes que necesitan pequeñas cantidades de dinero rápidamente”, dice el abogado Aasean. “Muchos consumidores milllenials y de la Generación Z dirán nunca usarían un préstamo tipo avance — por la mala reputación que han ganado a lo largo de los años—pero sí se sienten perfectamente cómodos entregando los datos de su cuenta bancaria a una aplicación con una interfaz elegante que engaña”.

Digamos que una persona necesita US$ 100 antes de su pago de salario y acude a una de estas aplicaciones. La “tarifa” puede ser de entre US$ 15 y US$ 30, lo que parece poco. Es decir, se compromete a una deuda de entre US$115 y US$130.

Pero por 7 a 14 días de préstamo típico en estos adelantos, es un monto alto si esa “tarifa” se equipara a lo que sería la APR de un préstamo tradicional y podría ser equivalente hasta casi un 400% de interés. Ten en cuenta que los APR de préstamos regulares tienen un rango límite de 10% a15%.

Asumiendo que la persona tiene los fondos en su cuenta para cubrir la deuda cuando el banco tome el pago, no suena mal y sirvió para resolver la urgencia. Pero el CRL encontró en un estudio que “muchos usuarios regresan por préstamos adicionales poco después del primero y la frecuencia de los préstamos aumenta con el tiempo” y con esto también suben las tarifas y los riesgos de sobregiro.

Graciela Aponte-Díaz de CLR dice además que un cliente puede terminar tomando hasta 10 meses en pagar una pequeña cantidad prestada, más cualquier sobregiro bancario, si no tiene los fondos cuando la compañía cobre el pago. Y la adicción podría ser otro problema: después de analizar transacciones por un año, el estudio notó que la mayoría de los usuarios (53%) terminaron usando varias aplicaciones al mismo tiempo. Un 16% lo hizo en el primer mes, 38% en el cuarto mes y para el final de año era ya cerca de la mitad de los usuarios (42%).

Unos 21 estados y Washington D.C protegen a los consumidores de intereses descomunales, estableciendo un límite en la tasa de interés para préstamos. Pero esas protecciones podrían cambiar si el Congreso federal aprueba una legislación que ya está en trámite, que declararía que los adelantos como los que proveen los payday apps no son préstamos, porque entonces la ley federal dejaría sin efecto las protecciones estatales.

Ese era el tipo de préstamos abusivos que exitosamente había logrado controlar la CFPB, una de las tantas agencias que recibió el hacha de DOGE, el grupo liderado por Elon Musk al comienzo de 2025, con la segunda presidencia de Trump.

No es solamente la falta de transparencia en los cobros por el adelanto. Algunas aplicaciones hacen muy difícil cancelar o disputar altos cobros.

El abogado Aasen dice que puedes hablar con el banco para que detenga esos pagos o cambiar tu cuenta bancaria. También puedes radicar una queja ante la fiscalía de tu estado o ante autoridades federales que recolectan esas querellas como la Comisión Federal de Comercio (FTC), o asesorarte con un abogado. “Los consumidores deben saber que los abogados de protección al consumidor a menudo manejan estos casos sin costo inicial, porque las leyes en muchas jurisdicciones requieren que la empresa demandada pague los honorarios legales del consumidor si gana el caso”, explica Aasen.

Pero, al final, no te dejes llevar por el mercadeo. El abogado Aasen dice que, bien usados un par de veces al año, estos préstamos son un buen recurso para una emergencia. Pero en el largo plazo, la realidad es otra.

