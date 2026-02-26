Los archivos de Epstein le cuestan el puesto al CEO del Foro Económico Mundial de Davos

Por Hanna Ziady, CNN

Hace un mes, Børge Brende entrevistó al presidente estadounidense Donald Trump tras su discurso ante líderes gubernamentales y empresariales en Davos, Suiza.

Pero este jueves, el presidente y CEO del Foro Económico Mundial, que organiza la reunión anual en los Alpes suizos, anunció su dimisión tras una investigación independiente sobre su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La dimisión de Brende es la última de una serie de salidas de alto perfil relacionadas con la publicación de los llamados archivos de Epstein, una colección de millones de correos electrónicos y otros documentos que detallan las actividades del financiero caído en desgracia.

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir como presidente y CEO del Foro Económico Mundial”, declaró Brende, exministro de Asuntos Exteriores noruego, en un comunicado. “Mi tiempo aquí, de ocho años y medio, ha sido profundamente gratificante”, añadió.

El foro inició una revisión independiente a principios de este mes cuando se reveló que Brende había asistido a tres cenas de negocios con Epstein en 2018 y 2019, además de comunicarse con él por correo electrónico y mensajes de texto.

Al menos una de las cenas tuvo lugar en el domicilio de Epstein en Nueva York, según muestran los correos electrónicos, apenas unas semanas antes de que el financiero fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual infantil. En 2008, Epstein se declaró culpable de solicitar sexo a una menor y posteriormente fue condenado a 18 meses de prisión.

En un comunicado a principios de este mes, después de que el Foro Económico Mundial iniciara su investigación, Brende afirmó que desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein y que, de haberlo sabido, no se habría comunicado ni asistido a cenas con él. “Reconozco que podría haber realizado una investigación más exhaustiva sobre el historial de Epstein y lamento no haberlo hecho”, añadió.

No hay indicios de que Brende hubiera cometido algún delito, pero igual se une a una lista creciente de líderes empresariales y otras personas cuyas carreras se han visto afectadas por las revelaciones contenidas en los archivos de Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde finales de diciembre.

Esta lista incluye al presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, Tom Pritzker; a la destacada abogada de Goldman Sachs, Kathy Ruemmler; y al sultán Ahmed bin Sulayem, director ejecutivo del gigante logístico dubaití DP World. Ninguno ha sido acusado de irregularidades.

En 2021, el CEO de Apollo Global Management, Leon Black, y el CEO de Barclays, Jes Staley, dimitieron debido a sus vínculos con Epstein.

En el comunicado del Foro de Davos de este jueves, los copresidentes del foro, Larry Fink y Andre Hoffmann, agradecieron a Brende sus “importantes contribuciones” a la organización.

También indicaron que la revisión independiente sobre los vínculos de Brende con Epstein ya había concluido y que no se identificaron “otras preocupaciones a las reveladas previamente”.

El Foro Económico Mundial (FEM) ha nombrado a Alois Zwinggi presidente y director ejecutivo interino mientras continúa el proceso para nombrar a un sucesor permanente.

La salida de Brende se produce menos de un año después de que el presidente fundador del FEM, Klaus Schwab, dimitiera en medio de una polémica tras las acusaciones de mala conducta de un denunciante. Una investigación sobre las acusaciones, que concluyó en agosto, no halló “ninguna prueba de irregularidades materiales” por parte de Schwab, según un comunicado del FEM.

Con información de Robert North y Maisie Linford.

