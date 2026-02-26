Hombres de entre 50 y 60 años podrían estar envejeciendo más rápido que las mujeres debido a los tóxicos “químicos eternos”

Por Sandee LaMotte, CNN

Los llamados “químicos eternos”, conocidos como PFAS, parecen estar acelerando el envejecimiento de los hombres en sus 50 y primeros 60 años, según un nuevo estudio.

Llamadas químicos eternos por los años que tardan en descomponerse, las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas están presentes en la sangre de un estimado del 98 % de los estadounidenses, de acuerdo con la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos.

El envejecimiento epigenético —una medición de la edad biológica en lugar de la edad cronológica— fue más avanzado en los hombres, según el estudio.

“Las asociaciones entre la exposición a PFAS y el envejecimiento epigenético acelerado fueron más fuertes en hombres de entre 50 y 65 años”, dijo el autor principal del estudio, Xiangwei Li, profesor de epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, China, en un correo electrónico.

“En hombres más jóvenes y en aquellos mayores de 65, las asociaciones fueron más débiles y, en general, no estadísticamente significativas”, señaló Li. “Observamos algunas asociaciones en mujeres, pero fueron generalmente menores y menos consistentes que las observadas en hombres de mediana edad”.

Los hallazgos indican un “efecto específico por sexo” que puede esperarse en químicos que alteran el sistema endocrino, una red vital que regula funciones clave del organismo como el crecimiento, el metabolismo, el estado de ánimo y la reproducción, explicó Jane Muncke, directora ejecutiva y jefa científica del Foro Food Packaging, quien no participó en el estudio.

El foro es una fundación sin fines de lucro con sede en Zúrich, Suiza, que se centra en la comunicación científica y la investigación sobre plásticos y otros químicos utilizados en la industria.

En los hombres, la acumulación de PFAS puede reducir los niveles de testosterona, afectar la calidad del esperma y aumentar los riesgos de cáncer testicular y de riñón.

Estudios anteriores muestran que las mujeres parecen eliminar ciertos PFAS más rápido que los hombres debido al embarazo, la lactancia y la pérdida de sangre menstrual. También han encontrado que la diferencia en la acumulación de PFAS entre mujeres y hombres se reduce después de la menopausia.

Aunque los resultados del nuevo estudio son interesantes, “no pueden interpretarse como una relación de causa y efecto, sino más bien como piezas de un rompecabezas o bloques de construcción para establecer plausibilidad biológica”, dijo Muncke en un correo electrónico.

El Consejo Estadounidense de Química, que representa a la industria, dijo a CNN que el estudio “exploratorio” se basó en una muestra pequeña de adultos mayores utilizando datos recopilados hace más de 20 años.

“Este artículo no proporciona evidencia de que la exposición a PFAS cause envejecimiento, ni cambia el amplio cuerpo de trabajo científico y regulatorio ya en curso para comprender y gestionar PFAS específicos de posible preocupación”, dijo Tom Flanagin, director senior de comunicaciones del consejo, en un correo electrónico.

El estudio, publicado el jueves en la revista Frontiers in Aging, utilizó datos públicos de un grupo elegido al azar de 326 mujeres y hombres mayores inscritos en 1999 y 2000 en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos.

Las muestras de sangre recogidas en ese momento fueron analizadas para detectar la presencia de 11 tipos de químicos PFAS. También se midió el metiloma del ADN, un marcador epigenético que regula la expresión génica, en las células sanguíneas de los participantes.

Para este estudio, los investigadores introdujeron estos datos de ADN en una docena de “relojes epigenéticos”, también conocidos como relojes biológicos, para estimar el envejecimiento de la sangre y otros tejidos de los participantes.

Utilizados desde la década de 1950 para fabricar productos de consumo antiadherentes, repelentes al aceite y al agua y resistentes a cambios de temperatura, los químicos PFAS han sido vinculados con problemas graves de salud, como cáncer, problemas de fertilidad, colesterol alto, alteraciones hormonales, daño hepático, obesidad y enfermedades tiroideas.

Los peligros de los llamados PFAS “heredados”, como el ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS), el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el sulfonato de perfluorohexano (PFHxS), son tan conocidos que han sido objeto de eliminación a nivel mundial bajo el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, de 2001, un tratado mundial destinado a reducir químicos tóxicos que se bioacumulan en los organismos y el medio ambiente. Estados Unidos ha firmado el tratado, pero no lo ha ratificado.

Bajo el Gobierno de Joe Biden, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos planeaba imponer directrices más estrictas sobre los niveles de PFAS heredados, incluido clasificarlos como “sustancias peligrosas” bajo la ley federal Superfund. Sin embargo, esos planes han sido revertidos o retrasados bajo el Gobierno de Donald Trump.

La industria química ha creado muchas otras formas de PFAS que no han sido estudiadas tan ampliamente. Esos químicos bien podrían tener los mismos impactos biológicos que el resto de la familia PFAS, y eso es lo que encontró el nuevo estudio, afirmó Li.

“Nuestros resultados sugieren que algunos PFAS menos estudiados —concretamente el ácido perfluorononanoico (PFNA) y la perfluorooctanosulfonamida (PFOSA), también pueden tener asociaciones biológicamente significativas”, señaló Li.

De hecho, el estudio encontró que concentraciones más altas de PFNA y PFOSA fueron fuertes predictores de un envejecimiento epigenético más rápido en hombres de entre 50 y 64 años, pero no en mujeres.

A pesar de estos hallazgos, “es importante no entrar en pánico”, dijo Li. “Nuestro estudio muestra asociaciones, no prueba de causalidad. La exposición a PFAS está muy extendida y evitarla por completo no es realista.

“Sin embargo, reducir la exposición cuando sea posible —como usar filtros de agua certificados, seguir las advertencias locales sobre el agua y minimizar el contacto con materiales resistentes a manchas o grasa— puede ser una medida razonable”, agregó. “Al mismo tiempo, una reducción significativa del riesgo depende en gran medida de la acción regulatoria y la limpieza ambiental, ya que muchas exposiciones ocurren a nivel comunitario”.

