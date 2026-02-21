Muere la leyenda de la salsa Willie Colón a los 75 años

Por Rafy Rivera, CNN en Español

El artista de origen puertorriqueño Willie Colón, uno de los músicos más influyentes en el género musical de la salsa, falleció este sábado, según informó su familia en una publicación en su página oficial de la red social Facebook. Tenía 75 años.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, lee parte de la publicación.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregó la familia.

Colón se destacó durante varias décadas como trombonista y productor. Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, como William Anthony Colón Román, creció en el seno de la vibrante comunidad puertorriqueña de esa ciudad y siempre se identificó como puertorriqueño, de donde eran originarios sus padres.

Según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, organización con sede en San Juan, Puerto Rico, Colón grabó en 1967 su primer disco “El malo” a los 16 años junto al fallecido cantante Héctor Lavoe y con quien creó uno de los binomios salseros más importantes de la compañía discográfica Fania Records.

Inicialmente, Colón recibió educación musical formal con la flauta, luego le siguió el clarín, la trompeta y el trombón.

Con Lavoe la orquesta de Willie Colón popularizó temas como “Calle Luna, calle Sol”, “Abuelita”, “Ah, ah, oh, no”, “Ghana’e”, “El día de mi suerte”, “La murga” y “Juana Peña”, entre otros.

En 1977 presentó a Rubén Blades en el disco “Metiendo mano”. En 1978, produjo junto a Blades “Siembra”, uno de los discos de salsa más vendidos en la historia de ese género musical.

Willie Colón tiene un récord discográfico impresionante con más de 32 álbumes, que le han merecido nueve Discos de Oro y cinco de Platino. Ha vendido más 30 millones de discos en el mundo, con el crédito en su haber de 16 elepés con Lavoe, seis con Blades y cuatro con Celia Cruz.

Colón ha sido nominado ocho veces para los premios Grammys en la categoría tropical. Además ha actuado en cine y televisión en producciones como “Vigilante”, “The Last Fight”, “Salsa”, “Miami Vice” y la telenovela “La intrusa”.

